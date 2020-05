Monigotes: Último período de gestión de Gerosa

Monigotes transcurre la pandemia sin casos sospechosos. El Presidente Comunal indicó que “es una situación muy difícil la que estamos viviendo, cada familia tiene situaciones distintas, compromisos y opiniones distintas, es muy difícil conformar a todos, pero tratamos de hacer lo mejor y ser equilibrados. Ser correctos con todos tratando de conformar en lo posible y estar bien, permitir a los adultos mayores flexibilizar de a poco. Somos bendecidos de no tener ningún caso positivo ni aquí ni en la zona, pero hay que seguir cuidándose. Estamos haciendo controles de temperatura y de ingreso a la localidad. Tratamos de colaborar con los ciudadanos, evitar que se trasladen, me responsabilizo en cobrar en muchos casos la tarjeta y otros trámites, pagos y retiros. Los demás presidentes comunales hacen más o menos lo mismo”.



“Destaco la ayuda en mis comienzos de Enrique Jarovsky y la ex Diputada Inés Bertero” Marcelo Gerosa



Finalizaron una cuadra de hormigón, es una obra muy esperada para la localidad.

“Quedó muy linda la cuadra de pavimento que se realizó recientemente. El día lunes se culminó de poner la brea. Es una obra que hoy es un hecho, se realizó con hormigón elaborado. Es la primera cuadra de hormigón en Monigotes y es histórico. Tiene otras de asfalto, pero de hormigón es la primera. Este es un proyecto iniciado por el ex Gobernador Lifschtiz, consistía en que los pueblos puedan contar con una cuadra de hormigón o de asfalto y en este caso se realizó de hormigón. Empujamos con el Senador Felipe Michlig, se sumó el Ingeniero Esteban Motura con Martín Bonelli y la contadora Gisela Franck, que se dedicó a trámites necesarios para que las obras sean lo más claras y correctas. En diciembre se hizo la licitación y la ganó la empresa de Sunchales. Pensamos que no iba a llegar ese dinero, pero en febrero recibimos el dinero. Cuando abrimos la cuadra nos encontramos que ahí históricamente había sido una cuneta que había sido tapada con tierra negra no había compactación, hubo que hacer un trabajo extra que se solventó con fondos de la comuna. Después nos tocó la pandemia y finalmente terminamos” detalló Gerosa.



Ultima Gestión.

Gerosa anunció que cuando culmine su gestión no se presentará en ningún lugar la lista. Considera que 12 años de trabajo son suficientes y regresará a su actividad privada.

“Ya me estoy retirando de la Comuna y este será el postrecito de la gestión, llevo 12 años y es un desgaste muy grande más con todo esto de la pandemia, es un desgaste mental. Me he dedicado a mi actividad privada también, así que nuevamente me volcaré de lleno a mi actividad privada de la cual me aleje durante 6 ó 7 años. Siempre voy a hacer un colaborador de la comuna. Siempre. Yo miro el Parque de Herramientas y hay más de 20 millones invertidos ahí. Tenemos un edificio comunal nuevo, tenemos agua potable de excelente calidad y no cobramos un peso, tenemos una localidad limpia, ripiada, con luminarias LEDS en un 80% de la localidad” resumió Gerosa.