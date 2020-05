Virtualidad, contención y creatividad en la movilidad internacional

Dada la propagación mundial del COVID-19, desde la Universidad Nacional del Litoral (UNL) se fortaleció e incrementó la comunicación tanto con los estudiantes de grado de la UNL que realizan su intercambio en instituciones del mundo como los alumnos internacionales que se encuentran en Santa Fe y Esperanza.

Actualmente 83 estudiantes de la Universidad se encuentran en universidades extranjeras en el marco de un intercambio de grado, con un 63% de ellos que además cursan materias en la UNL de manera virtual. A su vez, son 74 los alumnos del mundo que continúan su movilidad en la UNL, desarrollando sus estudios con modalidad virtual.

Contactos y trabajo remoto

Desde comienzos de año, la UNL mediante la Secretaría de Desarrollo Institucional e Internacionalización, reforzó los canales de comunicación con cada estudiante y su grupo familiar, con las instituciones socias y las autoridades nacionales del Ministerio de Educación y de Cancillería. En una primera instancia, se monitoreó que los extranjeros recién llegados cumpliesen con el aislamiento obligatorio y su posterior seguimiento. En sintonía, se trabajó con los estudiantes de UNL de movilidad en el exterior, siguiendo lo dispuesto por el Comité de emergencia de la Universidad.

Tanto para los estudiantes intercambistas en UNL como para los argentinos en el extranjero, se enviaron diversas encuestas tendientes a relevar la situación académica y personal y conocer sus necesidades e intenciones de regresar a sus países de origen. Los Coordinadores Académicos garantizaron las modificaciones a los contratos de estudio de cada alumno para asegurar el cursado de las materias, con modalidad virtual, en cada una de las unidades académicas.

“El teletrabajo ha sido un desafío, no sólo por lo que representa esta modalidad sino por su desarrollo dentro del entorno familiar. Es la primera vez que paso por una experiencia así, ya que no se asemeja a lo que sucedió con la gripe A en el 2009. El acceso a aplicaciones y redes sociales han jugado un papel muy importante, permitiendo contar con la información al instante”, expresó Lorena Faisal, una de las gestoras administrativas de movilidad, que trabaja desde el 2000 en el área de Internacionalización de la UNL.

Lorena aclaró que, periódicamente, a todos los estudiantes del Programa Internacional de Movilidad de Estudiantes (PROINMES) se les envía información oficial acerca de vuelos, viajes y trámites de repatriación, en vinculación con las autoridades nacionales. Se acompaña, en la medida de las posibilidades, en este proceso de regreso, buscando que puedan cumplir con el aislamiento respectivo.

“Sin lugar a dudas, este ha sido un año especial para quienes trabajamos en internacionalización. Por un lado, hemos fortalecido los canales de comunicación para la contención de los estudiantes que están haciendo su movilidad en condiciones especiales y con sus familias, por el otro, agudizamos la creatividad para que los objetivos académicos, sociales y de interculturalidad se alcancen en un nivel aceptable, atendiendo las circunstancias”, aportó el secretario del área, Pedro Sánchez Izquierdo.

Para garantizar una contención integral, a través del área de Salud, se puso a disposición un servicio de acompañamiento psicológico para los intercambistas de aquí y de UNL en el mundo.

#ConfraternizaciónVirtual

Como parte de una agenda de actividades de integración en este contexto especial, el rector de la UNL, Enrique Mammarella, ofreció a principios de abril una bienvenida virtual a los estudiantes internacionales de movilidad en la Universidad. Sentado en su despacho del Rectorado, Mammarella estableció una videoconferencia grupal con los jóvenes provenientes de universidades de Alemania, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, España, Francia, Italia, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y Uruguay.

Esta propuesta dio inicio a otras iniciativas que buscan fomentar los vínculos socio-culturales entre los intercambistas en compañía de sus tutores. Las jornadas de confraternización que se organizan cada semestre, se realizan en esta ocasión mediante las redes sociales institucionales, donde se comparten videos y otras producciones mostrando tanto la cultura argentina como la de cada país de origen de los alumnos, con recetas, música, información de sus instituciones y otros aspectos característicos.

Estos videos breves se encuentran disponibles en el canal de TV de Instagram de la cuenta @InternacionalesUNL identificados con el hashtag #ConfraternizaciónVirtual. Acceda a los videos en www.instagram.com/internacionalesunl/channel/

Clases online, con mates

Blandine Fardao (22), llegó a Santa Fe a principios del cuatrimestre desde la Universidad de Nantes de Francia para estudiar Abogacía en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (FCJS-UNL). Eligió Argentina y la UNL para realizar su intercambio pensando en la realización de su tesina final en derecho comparado.

“Estoy cursando Derecho Penal I, Derecho Penal II y Teoría del Derecho Procesal. Lo bueno de la Facultad es que tiene un centro de estudiantes muy comprometido que permite una comunicación más eficiente entre los estudiantes y los profesores. La UNL puso a disposición un aula virtual, en la cual los profesores pueden subir documentos para estudiar y nos facilita la situación complicada”, manifestó la alumna.

Blandine contó que vive en un departamento junto a una de sus tutoras internacionales, estudiante avanzada de la UNL. Acerca de su llegada y el posterior aislamiento, resumió: “Me siento muy bien en Santa Fe, no pensaba que todos serían tan cálidos. Me gustan mucho el mate y los alfajores. Es agradable tener tutores y que la parte internacional de la UNL intente conservar los eventos inicialmente previstos, haciéndolos de forma virtual”.

Repatriación y emociones

Julia Moreyra (24), estudiante de Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas (FCM-UNL) inició su intercambio en la Universidad Estatal Paulista de San Pablo, ubicada en la ciudad de Botucatu, pero decidió regresar a Argentina ante el avance del virus a nivel regional.

“El 6 de enero comencé mis clases en el Hospital das Clínicas de la Faculdade de Medicina de Botucatu; fui a realizar parte de la Práctica Final Obligatoria de la FCM-UNL. Completé 6 semanas de cursado en el servicio de Ginecología y Obstetricia y 4 semanas en el de Gastrocirugía, pudiendo aprender y aprovechar muchísimo ambas rotaciones. El 17 de marzo la UNESP declaró la suspensión de todas las actividades por la pandemia”, detalló Julia.

Julia junto a Corriane, su compañera de casa, una estudiante proveniente de la República Democrática del Congo.

Ante la opción de regresar a la Argentina, Julia reveló que al inicio no planeaba volver, ya que tenía la esperanza de que todo pase rápido y reintegrarse al Hospital. “Me sorprendió el desenlace de la pandemia. A mediados de abril decidí comenzar los trámites de repatriación. Me comuniqué con el Consulado argentino en San Pablo y al poco tiempo recibí la noticia de que, para el 21 de abril, el gobierno brasileño habilitaría un viaje de repatriación desde la ciudad de San Pablo hacia la estación de Retiro en Buenos Aires”.

En su relato, transmitió lo que para ella significó “la odisea del retorno”: “En el colectivo éramos un contingente de 80 personas aproximadamente. Mi regreso duró 65 horas totales, con 16 horas de espera y 6 controles médicos incluidos”.

No puedo describir lo que sentí cuando llegué a Santa Fe”, apuntó, “creo que va a ser imposible borrar de mi mente el momento en el que, en la salida de la terminal de ómnibus, me esperaba mi papá y no con un abrazo -como anhelábamos- sino con un alcohol en spray en la mano y el barbijo puesto”.

“No me quejo ni reprocho nada de lo que me tocó vivir. Estoy muy agradecida con la UNL por darme esta oportunidad y por su apoyo en los tiempos difíciles que estamos atravesando”, dijo la futura médica.

En números

Estudiantes UNL en el mundo (datos actualizados 18/5)

De 109 estudiantes seleccionados en la Convocatoria PROINMES 1° 2020:

* 4 no iniciaron el intercambio

* 22 volvieron a Argentina

* 83 continúan en el extranjero. 52 de ellos accedieron al cursado virtual en UNL

Extranjeros en la UNL (datos actualizados 18/5)

De 118 estudiantes seleccionados para realizar el intercambio en la UNL

* 18 no pudieron iniciar la movilidad

* 26 retornaron a sus países de origen

* 74 continúan su intercambio en las Unidades Académicas de Santa Fe y Esperanza