El conorona virus suma 4 infectados más en Villa Ocampo y ya son 11

En la tarde de este jueves 4 de junio se confirmó cuatro nuevos casos Positivos de Covid 19 de la localidad de Villa Ocampo. Los mismos continuarán el aislamiento domiciliario indicado en base a su estado general con vigilancia epidemiológica.

A la fecha suman 11 los casos positivos en el norte, correspondiendo 10 casos la localidad de Villa Ocampo y 1 de la zona rural La Hortensia, distrito Tacuarendí,.

Con el propósito de proteger la Salud Pública y al existir posibilidades de contagios por contactos se indica:

- Aislamiento social preventivo y obligatorio. Estas personas están siendo contactadas desde el call center de la provincia (0800-Covid) para realizar seguimiento y acompañamiento de las medidas a adoptar.

- La comunidad deberá permanecer en sus residencias habituales con el propósito de prevenir la circulación y el contagio del virus. Deberán abstenerse de concurrir a actividades no esenciales y no podrán circular por espacios públicos, vías, rutas, etc.

Aprovechamos la oportunidad para recordarle a toda la comunidad de Villa Ocampo y el resto de las localidades de la Provincia de Santa Fe que ante cualquier síntoma, sospecha o duda deben comunicarse al 0800 555 6549 para recibir el asesoramiento adecuado, evitando salir a guardias o efectores exponiéndose a riesgos innecesarios.