El Senador Marcón pidió blindar el límite con el Chaco

La localidad de Villa Ocampo, volvió a fase 1 de la cuarentena luego de que se detectaron en las últimas horas siete pacientes con coronavirus.

El legislador remarcó: “Vemos esto con mucha preocupación. Si bien la cuestión sanitaria funciona bien hasta ahora y las demandas son atendidas en su totalidad, lo que no se logra que es que la gente tome conciencia del riesgo que implica ir al conurbano de Resistencia que atraviesa por una situación muy compleja”.

«Nuestro departamento hizo un gran esfuerzo para llegar a fase 4, entonces no queremos que ese esfuerzo se diluya como agua entre los dedos»

“Hay personas que no sólo no respetan los protocolos correspondientes, sino que cruzan a Chaco eludiendo los controles que están en las rutas. Evaden los controles y llegan a sus pueblos y se vinculan con clientes y familias.

El senador provincial precisó que como no se logró que el común de la gente respete la normativa y los protocolos, se le pide al gobernador que evalúe “la posibilidad de blindar el límite con Chaco, algo que ya hizo entre el 18 y el 31 de marzo de este año cuando recién se implementaba la cuarentena como una medida preventiva”.