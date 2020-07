Agregar nuestro granito de arena

Oscar Carrizo es actualmente enfermero. Vive en San Cristóbal desde hace muchos años. Se fue en varias oportunidades a vivir a otras localidades, pero siempre regreso. Es padre de tres hijas y piensa muchos proyectos para la ciudad. Estos días, aportó su granito de arena, plantando un árbol en la Plaza San Martín.

La decisión y el deseo de mejorar el lugar donde vivimos lo lleva entre otras cosas, a hacerse cargo de tres perros callejeros, a pensar en actividades para adultos mayores, para adolescentes y a plantar un árbol.

“Yo lo quiero a mi pueblo, yo nací en San Justo, pero me crie acá. Me fui tres o cuatro veces y siempre me volví, extrañaba el mate, la gente. Siempre tengo proyectos para hacer, que los adultos mayores hagan algo cada uno en su cuadra. Tenía varias plantas en mi casa y decidí ubicarlas en la Plaza San Martín, me fui con la pala para hacer el pozo y planté la planta. Hay que embellecer el lugar donde vivimos” detalló Oscar.

Oscar fue ferroviario, en tiempos libres realiza artesanías y piensa siempre en el futuro.

“Tengo 2.000 palmeras que están creciendo, mi idea, si me autorizan, es plantarlas alrededor del hospital, a San Cristóbal le falta verde, es también responsabilidad de cada ciudadano” finalizó.