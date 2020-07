Inauguró un Consultorio Interdisciplinario en San Cristóbal

Si bien la pandemia atrasó lo previsto, desde el 15 de junio comenzó a funcionar en la ciudad de San Cristóbal un espacio denominado “Entre Manos”, donde se encuentran profesionales como Kinesiología, Psicomotricidad, Fonoaudiología, Psicopedagogía, y Terapia Ocupacional.

“Empecé a estudiar en el año 2006 y desde ese momento soñé mi consultorio, empecé a comprar cosas para amoblarlo. Cuando terminé de cursar, me fui a vivir a Sunchales mientras terminaba la tesis comencé a trabajar allá. Previamente estuve trabajando en el Vivero Inclusivo y en el Centro de Día. En Sunchales lo hice en un hogar de ancianos e hice un voluntariado en el Centro de Día, quedé con horas efectiva y me convocaron para atender en un consultorio, un equipo interdisciplinario y me encantó. Me gusta mucho trabajar en equipo” resumió la Licenciada en Terapia Ocupacional Melisa Cofano.

Si bien tenía en sus planes volver a la ciudad que la vio crecer, sus planes se aceleraron cuando un paciente la convocó y se comprometió a atenderlo. “Cuando todavía no tenía muy en claro poner un consultorio aquí, los padres de un paciente de San Cristóbal me llaman para que atienda a su hijo, no dude y acepte. Venia todos los fines de semana y durante el 2019 venía una vez por semana para atender a este niño. Desde septiembre a febrero alquile consultorios del Dr. Ricardo Cattaneo, en diciembre alquile el local para instalar mi propio espacio y la idea era comenzar a atender en marzo y llegó la pandemia. Nosotros atendemos particular y obras sociales, y estas últimas con el Covid 19 suspendieron los tratamientos. En mayo comenzaron a autorizar la atención terapéutica presencial” detalló Cofano.

El local funciona en Saavedra y Chacabuco, es una esquina perfectamente adaptada para que funcionen las diferentes especialidades. “La idea es armar un equipo interdisciplinario para que los pacientes, padres y familiares encuentren en un solo lugar la mayoría de las profesiones. Yo trabajo con personas con discapacidad, y después con pacientes que han tenido algún accidente y necesitan atención por un tiempo. Es fundamental contar con Kinesiología, Psicomotricidad, Fonoaudiología, Psicopedagogía, Terapia Ocupacional. La idea es sumar especialistas en pediatría y medicina clínica, todas las especialidades trabajan con derivación de los médicos clínicos, neurólogo, pediatra, psiquiatra, traumatólogos, nos derivan al equipo de rehabilitación, entonces la idea es conseguir el médico para que asista al menos una vez al mes” concluyó la Licenciada Cofano.