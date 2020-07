“El movimiento cooperativo debe crecer y no bajar los brazos”

El Presidente de la Nación, Alberto Fernández, participó vía teleconferencia del acto de inauguración del nuevo puerto que la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) construyó en Timbúes, provincia de Santa Fe. El encuentro contó también con la participación del gobernador de Santa Fe, Omar Perotti; el ministro de Transporte, Mario Meoni; y presidente del INAES, Mario Cafiero.

El primer mandatario se declaró “un enorme admirador” del modelo cooperativista destacando que “es una forma muy genuina de desarrollo capitalista, que permite asociar a productores y tener un destino común en ese acto de asociación.”

“Esta es una forma de desarrollar también la economía con un criterio de compromiso y solidaridad que es el que uno más le reclama que esté presente en el capitalismo que vive” agregó Fernández. La Asociación de Cooperativas Argentinas agrupa a 147 cooperativas y 50.000 productores presentes en 600 localidades distribuidas en 9 provincias. ACA es uno de los principales operadores de granos del país en la comercialización de cereales y oleaginosas, con una participación del 17% del mercado total. Cerca del 30% de su producción se comercializa en el mercado externo posicionando a la entidad como la novena exportadora del país.Uno de los ejes que destacó el presidente de la Nación fue el impulso a los sistemas de desarrollo regional, remarcando que “tenemos que favorecer que toda esa producción del norte pueda salir por el paraná hacia el mundo, de ese modo estamos favoreciendo también evitar la concentración en grandes centros urbanos y favorecer el desarrollo de regiones del país que necesitan desarrollarse y que tienen la oportunidad de hacerlo.”

Además, el presidente subrayó la necesidad de armonizar el desarrollo con el cuidado del medio ambiente y con una mirada inclusiva: “Démonos cuenta de lo que nos pasó y no volvamos a repetirlo. Todo lo que podamos hacer porque la producción que se viene sea respetuosa del medioambiente, para el mundo va a ser mejor porque finalmente esto es nuestra casa y en la media que lo maltratemos nos maltratamos. Celebro la forma en que han decidido organizar el trabajo en este puerto, no solamente por el cuidado del medioambiente, sino también por empezar a tener presentes cuestiones inclusivas entre los trabajadores: incluir gente con discapacidad y también respetar el género, tratar de que más mujeres se involucren en el trabajo cotidiano. Es un aprendizaje que tenemos que hacer todos porque venimos de una sociedad que lamentable e injustamente ha postergado a las mujeres y eso ya no puede seguir pasando.”“El futuro nos impone un mejor y más rápido desarrollo de nuestra producción y tenemos que ver de qué modo empezamos a industrializar toda la producción primaria que hoy exportamos y empezamos a exportar productos industrializados, lo que va a ser mejor para el país y también para ustedes.” afirmó el presidente, finalizando su intervención alentando a “que el movimiento cooperativo no baje los brazos, que crezca, que el sistema cooperativo entendamos es un sistema de desarrollo muy solidario, muy equilibrado y definitivamente expresa un capitalismo mucho más humano y por eso tenemos que cuidarlo y ayudarlo a desarrollarse.”