"Estamos contentos por la aprobación del presupuesto después de tantas gestiones" 

“Es un tema que ha sido tratado en diferentes reuniones de comisiones de Presupuesto y Haciendo con la presencia de la Coordinadora de Hacienda Carolina Mangini y donde en reuniones también asistió la contadora Yanina Eder y después de vario tratamiento se llegó a lo que fue hoy la aprobación del presupuesto para lo que resta del año", explicó Fernando Bálsamo.

"Una de las cuestiones que a nosotros nos urgía para la aprobación del presupuesto es que estamos en plena pandemia y en el supuesto caso de surgir algún caso positivo de Covid19 el Municipio cuente con respaldo y apertura para poder mover partidas o poder trabajar sin depender tanto del Consejo", agregó.

"En estos meses coparticipación fue muy variable en los cuales hubo meses en que ingresó muchísimo de coparticipación y meses que no, por eso el presupuesto iba variando en relación a la coparticipación y a los ingresos que recibimos en las arcas de la Municipalidad", destacó.

Por su parte, Leonardo Piovano explicó: "contento de que haya llegado a un final después de muchas reuniones, por ahí demorado por el reclamo de pedido de información del bloque justicialista hacia el Ejecutivo y eso también hacía que se viera demorado. Contentos con que se haya incrementado la partida de subsidios a la producción. Años atrás era una partida que no existía y desde que nosotros ingresamos en la política personalmente una de las cuestiones que más me interesa es tratar de poder apoyar a la producción y a los emprendedores, por eso la Oficina de Empleo, el Programa de Huertas, todos los días pensar en soluciones, viene una época muy difícil y nosotros desde el Concejo tenemos que buscar soluciones".

Fuente Tv Coop.