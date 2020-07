Continúan las reuniones virtuales con localidades cercanas a los límites de la provincia

Luego de haberse reunido con autoridades de localidades del sur, y el sur oeste de Santa Fe, en esta oportunidad Martínez lo hizo con intendentes y presidentes comunales de los departamentos del centro-norte y norte -San Cristóbal, Vera, General Obligado y 9 de Julio-.

En la charla que se extendió aproximadamente dos horas, los participantes pudieron expresar sus inquietudes y relatar la situación de sus localidades como así también escuchar y compartir la de sus colegas.

Entre los temas que más los preocupan surgieron los que tienen que ver con la falta de personal para realizar los controles 24 horas. En el caso de Florencia, que se encuentra a menos de 80 kilómetros de Resistencia, el municipio ha instalado un puesto de control médico sanitario en el ex peaje de la ruta 11 pero no cuentan con personal de la salud para cubrir las 24 horas, sí poseen una junta de protección civil y con la presencia de Gendarmería y policía de la provincia pero manifestaron la necesidad urgente de contar con más personal de salud y equipamiento, por ejemplo no cuentan con una ambulancia.

Otro es el caso de la ciudad de Vera, que además de manifestar que se les está dificultando mantener a la comunidad con las medidas de distanciamiento necesarias, se suma la circulación constante de camiones que vienen desde el Chaco y dudan de que puedan cumplir las medidas del hisopado obligatorio antes de ingresar. Por otro lado, expresaron que no han articulado con la APSV por ejemplo, en la intersección de las rutas 98 y 11.

Otro caso similar es el de la localidad de Margarita, que tiene prácticamente la misma realidad que Vera al estar sobre la Ruta 11. En este caso reclamaron que necesitan más presencia de efectivos de seguridad, no cuentan con destacamentos de la agrupación Los Pumas, siendo que en este lugar hay muchísimos pasos a través de estancias y campos. También hicieron referencia a la falta de refuerzo sanitario como ambulancias y el servicio 107. Destacaron asimismo la preocupación y ocupación de su Senador, Osvaldo Sosa.

Una situación particular es la que se vive en Colonia Rosa, que tiene una ubicación estratégica, ya que limita con Córdoba y con Santiago del Estero. En este localidad, existen dos caminos alternativos para pasar a Selva (Santiago del Estero) y a Ceres, donde no existen controles y los vehículos, sobre todo camiones, escapan a los controles. Esta localidad tiene el problema de que dependen fuertemente del destacamento de Los Pumas, que se encuentra en San Guillermo, lo que dificulta la posibilidad de control, ya que a modo de ejemplo, cuentan con un solo patrullero para vigilar todos esos kilómetros. Es así que desde la Comuna, implementaron un sistema de vigilancia que costea la misma, pero el problema es que su personal policial también está abocado a otras cuestiones importantes como la vigilancia del pueblo y de los campos aledaños, ya que están sufriendo roturas de silo bolsas y delitos rurales. En esta localidad , la APSV cuenta con un puesto de control entre Morteros y Suardi, en el cruce de las rutas 71s y 23, pero no es lo suficientemente cercano como para cubrir esos caminos alternativos.

Desde la ciudad de Las Toscas, manifestaron que desde la Municipalidad desde que comenzó la pandemia han llevado a cabo acciones concretas para impedir el ingreso desde la provincia de Chaco, han instalado un puesto de retiro de mercaderías que provienen de otros lugares para evitar el contacto con sus habitantes y han instalado puestos de control. Expresaron que siempre han sido muy estrictos y han pedido al gobierno provincial que sea más rigurosos en el cuidado del “paralelo 28”. Manifestaron por otra parte que no tienen contacto directo con la APSV.

También estuvieron presentes presidentes comunales y autoridades de Gregoria Pérez de Denis, Malabrigo, Garabato, Tartagal, quienes agradecieron al gobierno provincial sus gestiones en la pandemia pero solicitan más presencia del sistema de salud, del 107 y de la APSV para ayudarlos a sobrellevar esta difícil situación,ya que se encuentran en lugares claves de acceso a la provincia y no cuentan con el sistema sanitario lo suficientemente preparado para afrontar un posible brote de coronavirus.

A todos ellos, como así también a localidades del departamento San Cristóbal que estuvieron en la video conferencia, el diputado Martínez les ofreció su gestión con las autoridades provinciales y les proporcionó los contactos con funcionarios, como Osvaldo Aymo, titular de la Agencia de Seguridad Vial para que puedan coordinar acciones en pos de reforzar el sistema de controles sanitarios con que cuenta Santa Fe.