Plan de Mejoramiento Vial en la ciudad de San Cristóbal.

El Secretario de Obras y Servicios Públicos Arq. Sergio Cardozo detalló que actualmente hay dos obras que se llevan a cabo en simultáneo en la ciudad: Ameghino (entre Caseros y Pueyrredón) y Cochabamba (entre Alberdi y Avda. Mariano Moreno).

La idea inicial era ir cerrando diferentes circuitos donde la transitabilidad se realice sobre pavimento.

“Nosotros lo que tomamos como idea es empezar áreas que queden todas con hormigón, es decir, marcar un circuito que te permita transitar en los días de lluvia, por calles pavimentadas

Tenemos que unir General Paz entre Caseros y Belgrano y la que queda pendiente ahí es calle Azcuénaga entre Caseros y Pueyrredón. La idea es darle un sentido al crecimiento de la ciudad, sino va creciendo de forma despareja. Cuando se planifica la ciudad tiene que tener un sentido lógico de crecimiento. Posteriormente se realizarán otros aros de hormigón que van a ir tomando la totalidad de la ciudad” detalló Cardozo.

De las 22 cuadras programadas probablemente se realicen 17, debido al desfasaje del presupuesto. “Se trata de una licitación que se realizó hace un tiempo, tenemos todo el hormigón acopiado, la variación de precios se da en mano de obra, movimiento de suelo. Estamos tratando que el Concejo Deliberante nos permita equilibrar ese costo, sino el municipio queda desfinanciado, y nosotros tenemos que garantizarle al vecino que aún no cuenta con hormigón, ser solidarios así posteriormente se pueden hacer más cuadras, la contribución del ciudadano tiene que servirnos para seguir haciendo calles de hormigón en la ciudad. Armar una cadena para que todos puedan tener su calle pavimentada” indicó Cardozo.

Lleva varias semanas de uso la flamante calle 9 de julio (entre Presidente Perón y Sarmiento). Mónica, vecina de la flamante calle comentó que “he notado cambios sobre todo cuando llueve, antes con calle de ripio no era lo mismo, terminado creo que no está porque le falta la limpieza de las cunetas y la calle que quedo, es más angosta. No se puede estacionar de ambos lados, tendrían que poner de un solo lado el estacionamiento. Me llegó $67.000 que debo ir a hablar como abonarlos. En mi caso, yo trabajo no tengo y mi marido es monotributista, así que hablaremos de qué forma podemos pagarlo”.

Por su parte, Patricia observó que “cambia mucho, está más lindo, más limpio. Me parece que el precio que debe pagar cada vecino, para este momento en que vivimos no se puede, así que vamos a ver como lo pagamos”.