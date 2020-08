Definieron que no habrá Samay Yasí para el 2021

Es una decisión tomada porque si hacia fin de año se podría habilitar algo, nosotros no podríamos organizar una comparsa como Samay Yasí. Estamos trabajando en la clasificación del material para armar la temática del 2022, contó Marengo.

A esta altura realmente estamos un poco decepcionadas, pero esta es una situación excepcional y no hay forma de revertirla. Los carnavales podrían tener otro formato, pero Samay Yasí no va a estar.

A esta altura de un año normal, ya teníamos las inscripciones, espaldares, diseños de trajes, pero en este 2020 nos resulta imposible. Es mucho el trabajo que se necesita y no podemos arriesgar el prestigio de la comparsa, remarcó la coordinadora.