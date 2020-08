"Fuimos permisivos, pero ahora la situación es otra. Les pedimos 10 días de paciencia y responsabilidad"

"San Guillermo venía de una etapa de distanciamiento social, donde se hicieron algunas libertades, veníamos de abrir el Parque, que la gente pueda concurrir, porque nos preocupaba mucho la cuestiòn psicológica de la gente y por eso fuimos más abiertos que otras localidades porque queríamos acompañar a la gente en la cuestión psicológica porque la estaba pasando má y también porque la situación epidemiológica nos daba la posibilidad de tener estas libertades".

"La semana pasada todo cambió y es de público conocimiento que los casos van aumentando en zonas donde los sanguillerminos saben concurrir como Santa Fe en el departamento La Capital o Rafaela hay muchos casos, el departamento La Capital fue declarado de circulación comunitaria, nos hace a nosotros ponernos en alerta, tomar medidas y volver a algunas restricciones que habíamos aflojado porque hay que cuidar a los sanguillerminos y a la familia. Ahora necesitamos de ustedes, que nos acompañen y nos hagan más fácil la tarea".

"Van a venir 10 días donde vamos a necesitar de la colaboración de todos, vamos a reforzar los controles en los ingresos, no estamos en fase 3 como se dijo y queremos cuidar eso, al comerciante y a la familia, por eso necesitamos volver a ciertas restricciones que habíamos impuesto y las fuimos flexibilizando, principalmente el ingreso a la ciudad. Necesitamos que los comerciantes recuerden y refuercen los protocolos. Muchos me llamaron preguntándome si volvíamos a fase 3, si los comercios tenían que cerrar y les dije que no, todavía no y ojalá no volvamos nunca. Eso depende de todos".

"Hemos visto comercios con personas sin barbijos, bares que no toman los recaudos, algunos que van más allá del horario, creo que hoy no hay tiempo para jugar al límite, hoy es tiempo de cumplir con el protocolo más que nunca y eso nos va a dar tranquilidad para seguir. El Área de Trasbordo va a seguir, la Playa de Camiones va a seguir y los ingresos se van a reforzar, solamente van a ingresar Suardi y Villa Trinidad, todo lo otro solamente para actividades esenciales para abastecer a San Guillermo".

"Las reuniones familiares están prohibidas y así lo establece el decreto provincial y ahora sí lo vamos a hacer cumplir desde el Municipio y vamos a colaborar con la Policía. Hasta este momento habíamos delegado en la Policía lo que establecía el decreto y ahora tomamos la decisión de colaborar con la Guardia porque tienen pocos efectivos y necesitan apoyo. Las reuniones familiares estàn prohibidas por decreto provincial, por lo que le pedimos a la gente 10 días de paciencia. Si tienen que hacer un trámite y no es esencial que lo posterguen, que evalúen cada salida que hagan. Es importantísimo para cuidarnos todos".

"La gente que vaya a zonas rojas va a estar aislada 14 días y si es algún camionero, algún trabajador esencial, el decreto exige que ellos tienen que volver a fase 1. No pueden hacer actividades deportivas, no pueden ir a las iglesias, no pueden ir a los bares", explicó la Intendente.

Por su parte, el Coordinador de Seguridad Conrado Maidana explicó: "toda persona que venga de más allá de 30 kilómetros deberá contar con el certificado de actividades esenciales. Las cuestiones de adultos mayores o padres se van a evaluar punto por punto. Los transportistas que salgan a zonas rojas a hacer sus actividades las van a poder seguir realizando pero cuando vuelvan tienen que volver a fase 1. No pueden hacer ningún tipo de actividades deportivas ni sociales. Los comercios deben bregar para que los transportistas que vienen de otras localidades no ingresen al comercio. Los comerciantes y sus clientes siempre deben tener el tapabocas puesto y cumpliendo los protocolos. Cuando no cumplan se va a realizar un acta. La concurrencia a bares queda solamente para la gente domiciliada en San Guillermo. Las reuniones sociales no están permitidas y vamos a estar haciendo procedimientos junto con la Policía. A las personas que vivan en San Guillermo pero tengan domicilio en otros lugares les sugerimos que se hagan el cambio domicilio o que saquen el certificado de residencia".

Romina López agregó: "lo que les estamos pidiendo son 10 días de solidaridad y apoyo, de responsabilidad. Fuimos y somos conscientes que fuimos permisivos porque teníamos que darle un descanso y libertad psicológica a todos ustedes, pero hoy la situación es otra. Devuélvannos un poquito a nosotros lo que nosotros tratamos de devolverle a ustedes con esas libertades que les dimos en el Parque y con alguna reunión que se hizo, hoy nosotros pedimos colaboración. Ayudennos a ayudarnos, no nos mientan en los puestos de control, cumplan con los protocolos en los comercios, avisen cuando tengan que salir, hoy nosotros les estamos pidiendo que nos ayuden".