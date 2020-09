¿Qué tan conscientes estamos de nuestro sentir? No hay tiempo para eso, hay que estar bien. Así aprendimos: -“dale! No pasa nada, no llores”, -“déjate de pavadas”. -“Bueno bueno, ya está, no es para tanto”. -“Nada de caras largas, todos PUM para arriba!!”

STOP

Permiso… me siento mal. Siento mucho en este momento no poder darte una sonrisa, pero no tengo ganas, estoy triste, preocupado, enojado.

Esas emociones también forman parte de uno, nos enseñan el valor de los límites, el dolor de una perdida, la vulnerabilidad de no saber.

Estamos en la era del “positivismo” donde la cuasi obligatoriedad de “estar bien” se impone en todos lados: internet, televisión, grupos sociales, hasta en el packaging de los cereales. Atentos: no podes exigirte estar bien todo el tiempo.

Una actitud positiva es muy importante para generarnos bienestar. Pero el reconocimiento de cómo me siento y su causa es igual de importante. Cada emoción tiene un tema relacional central, un sentido. Conocerlo nos ofrece información esencial sobre cómo comprender la situación y accionar de forma más consciente.

No anestesies tus emociones

El permiso para sentir empieza con la pregunta ¿Cómo te sientes? Del mismo modo, su fracaso empieza con la incapacidad para no formularla.

Poner palabras para describir sentimientos modera las experiencias emocionales y contribuye a mitigar el dolor.

Desde el coaching acompaño a identificar y gestionar las emociones, habitarlas (no reprimirlas) y elegir diseñar estados de ánimos que generen bienestar y te abran posibilidades.



Dani Gallo Coach

Coach Ontológico Profesional (ICF)

Especialización Coaching Vocacional

Diplomatura en Educación Emocional

Contacto: Whatsapp 3408675231

Instagram: @danig_coach