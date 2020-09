Empleados de comercio festejarán su día con aumento salarial

El día del empleado de comercio es el 26 de septiembre, fecha establecida por La Cámara Argentina de Comercio y Servicios y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). En San Cristóbal hace varios años, que el día no laborable es el cuarto lunes de septiembre, por lo tanto, este año, los empleados de comercios no trabajarán el día lunes 28.

El Delegado del Centro de Empleados de Comercio, Julio Juárez recordó que “nosotros nos acercamos a la entidad que nuclea a los comerciantes, toda entidad a largo plazo tiene que tener un acompañamiento y un convencimiento de parte del centro comercial y de los empleadores, que lo que se está haciendo es correcto, es darle al empleado de comercio una vez al año su día. Antes de este acuerdo, el día podía caer cualquier día de la semana, lo cual se complicaba si caía un viernes o un sábado que son los días en los cuales las ventas se incrementan. El empleado quiere tener un fin de semana largo y eso fue lo que se estableció en el 2014” detalló.

Cabe destacar que, dos años después, en el 2016 la idea fue replicado por la propia Federación de Empleados de Comercio y el C.E.C de Capital Federal, tomaron la idea.

El año pasado la tradicional fiesta del empleado de comercio se vio postergada porque los recursos estaban invertidos en la construcción de sanitarios y cocina nuevos de propio salón de usos múltiples. “La idea este año era volver a hacer la fiesta, donde entregamos premios, bailábamos y pasábamos una linda noche con toda la familia mercantil, lamentablemente, este año, la pandemia no lo permitió” detalló Juarez.

Los cambios de horarios en los comercios de la ciudad también influyen en la organización de cada empleado. Juárez asegura que nunca fueron convocados por el municipio, ni ellos ni el Centro Comercial a la hora de cambiar los horarios de atención al público que desde que comenzó la pandemia cambiaron en varias oportunidades. “Nosotros hemos criticado los constantes cambios de horarios con el tema de la pandemia.

Debería optar el criterio a tomar: comercial o sanitario. Cuando los horarios se desdoblan hay que tener en cuenta que estamos haciendo un doble traslado de la gente. El horario de corrido contaba solamente con dos traslados. Muchos no les gustaba el horario de corrido, pero para los negocios más grandes y el volumen comercial del centro era el mejor”.

La falta de pago y la crisis también impactó en la recaudación del CUEC. “Desde el mes de abril la recaudación se nos ha derrumbado, hemos tenido un derrumbe como nunca antes había visto, al menos desde que estoy como empleado y después como Secretario General desde el 2011. De abril a junio la recaudación cayó un 70%. De 60 comercios que aportaban, pasamos a tener solo 15 que aportaban. Muchos de ellos no se han recuperado. No sé si como institución podríamos aguantar una vuelta a fase 1” admitió.

Desde el CUEC se pensó en un nuevo beneficio. Se trata de la venta de un módulo alimentario de 16 artículos a un costo de $899.

“Nosotros le damos un bono del 20% a las farmacias sobre lo que le descuenta OCECAC, no hemos recortado la entrega de pañales ni de leche. Los costos de los bonos para los diferentes estudios, para los afiliados del sindicato no tienen costo, porque nosotros nos hacemos cargo. Nosotros sabemos que un empleado de comercio donde su único ingreso para sostener la familia es solo su sueldo, le cuesta muchísimo llegar a fin de mes. Ideamos un bolsón de artículos prácticamente al costo para que el afiliado tenga una ayuda” detalló Juárez.

Finalmente, desde la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios informaron el acuerdo de ajuste salarial arribado con las Cámaras Empresarias en el contexto de la brusca caída de la actividad económica por consecuencia de la pandemia que azota al mundo en general y a nuestro país en particular. Dicho acuerdo consiste en: a partir de septiembre se incorpora al Salario Básico La suma del ACUERDO 2020, $2000.

A partir de septiembre se incorpora al Salario Básico la suma fijada por Decreto 14/2020 $4.000. Las sumas al ser incorporada al Salario Básico, tributarán los Adicionales de Convenio de Presentismos y Antigüedad.

A partir de Septiembre un Adicional Extraordinario de $5.000 pagaderas junto con las remuneraciones de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2020, y de enero, febrero y marzo del 2021. El Adicional Extraordinario pactado tributa los adicionales de Presentismo y antigüedad. El salario a partir del mes de septiembre es de $46.790. El Salario Inicial mes de Septiembre de 2020 $50.687.08, debe incluirse presentismo y antigüedad, sumado el adicional fijo presentismo de 8,33%. Cabe destacar que el porcentaje de incremento salarial acumulado desde enero a septiembre 2020 es 41.62%.