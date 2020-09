La mala prensa de los límites

El límite no limita; el límite libera. Comienza en mí para luego poder llegar a los otros.

Cuando sé qué puedo o qué no puedo, me resulta más fácil ponerle límites al otro. Aquellos que tienen dificultades para decirle que "no" a alguien, en el fondo, también la tienen para decírselo primero a sí mismos.

Cuando puedo pararme en lo que sé y en lo que no sé, soy consciente de mis debilidades y me vuelvo fuerte.

Solo la gente segura tiene la capacidad de mostrar sus debilidades sin temor y expresar: "No sé, enseñame; no puedo, ayudame". También de delegar tareas y de pedir ayuda. La razón es que conoce bien sus límites, sus limitaciones y sus fortalezas.

¿Cómo establecer límites sanos?

Escuchando lo que sentimos y expresando lo que nos pasa, así estaremos actuando en consecuencia. Es hacernos cargo de lo que necesitamos y queremos. Así estaremos enseñando al otro a que también lo haga.

La mala prensa del límite comienza en la no aceptación y en la búsqueda de querer agradar, pero es un acto de amor, de cuidado para conmigo y hacia el otro.

Ten presente que el Amor empieza en uno, si no te incluyes, no es Amor.

(Texto inspirado en una lectura de Bernardo Stamateas).

Dani Gallo Coach

Coach Ontológico Profesional (ICF)

Especialización Coaching Vocacional

Diplomatura en Educación Emocional

Whatsapp 34080675231

Instagram: @danig_coach