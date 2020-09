Bellamar; Corral de Guardia y El Bonete preparados para su especial en San Cristóbal 

Pese a la pandemia, el aislamiento y las restricciones, el sector ganadero ha sabido cautivar y ocupar el espacio. La rápida inserción en un “lugar” desconocido (para la mayoría) como lo es el mundo de la virtualidad y los remates televisados, posibilitó que los cabañeros y productores no se retrasen ni se queden con el producto “sin vender”, por el contrario, con un cepo al dólar cada vez más fuerte, hoy, en el sector agropecuario el respaldo más firme y la forma de inversión más confiable se traslada a las cabezas de ganado, y de esa manera lo analiza Fernando Foster, quién lidera Bellamar Estancias a nivel nacional.

“Estamos en un momento de ventas muy bueno, realmente todos los remates se han ido dando – no solo los propios sino de todos- ha estado muy activo, muy demandante, con vientres con una fuerte demanda producto de un resguardo de inversión, donde el productor trata prevenir su capital”.

El remate de Bellamar y Corral de Guardia en San Cristóbal se da hace 19 años, es un remate instalado donde la gente de campo lo espera y acompaña, por eso Foster anticipa que “las perspectivas son buenas, la gente conoce muy bien el producto, ha funcionado bien y por eso vuelve todos los años. Suponemos que vamos a tener un remate lindo, en un contexto raro, donde no solo será televisado sino también físico, con la hacienda en pista, pero con una restricción de público importante”.

El representante de la firma adelantó que el remate comenzará a las 9hs del jueves 24, será televisado por la pantalla del Canal Rural. Habrá 130 toros Brangus, Angus, Poll Herefords y Bradford y 110 hembras Brangus y Bradford, todo de las cabañas de la firma, incluyendo vientres Brangus de Corral de Guardia en su cabaña de Salta.

Los plazos de venta son 90 días libres, con distintas opciones: 180 días con 12%, descuento de contado 12%. Con tarjetas AgroNación hasta 12 meses con 10% de interés, con Galicia hasta 180 días con 4% y AgroCabal hasta 180 días con 1% mensual. Los fletes son gratis a cualquier punto del país.

El tema de la tecnología y los remates televisados ha favorecido, y así lo ve Foster; “esto extiende las fronteras, lo hemos visto. Nuestros remates están muy sectorizados, uno más o menos sabe que ente compra en cada uno de los remates, era difícil que un cliente de San Cristóbal compre en Las Varillas, pero ahora es nada que ver, en cualquier remate aparece gente de cualquier lado, lo cual es buenísimo”, y además el representante hizo referencia al tema de las pre- ofertas; “ha pegado muy bien en la gente, les gusta pre ofertar, saben que tienen un buen descuento y eso les gusta. A nosotros nos ayuda, por al tener pre ofertados los lotes ya no perdemos tiempo en la oferta inicial que es la que más demora en salir, con la pre oferta entramos al lote con una base abierta y eso acorta muchos los tiempos”, indicaba Foster en relación a las pre ofertas que, para este remate de San Cristóbal, cierran este martes a las 20hs.

En el cierre del contacto periodístico, Foster destacó dos cosas, primeramente que desde este miércoles la gente que quiera (siguiendo el protocolo) puede ver los lotes encerrados de manera directa, y la otra, destacar el labor de pepa Knubel y Ferrero, explicando que la seriedad de la firma hizo que puedan trabajar en conjunto durante estos 19 años.