«Es una posibilidad que conozcan mi trabajo en otros lugares del mundo»

«Es un reality que se emitirá todos los miércoles por las redes sociales, pueden seguirlo desde mi página de facebook e instagram donde cuelgo los enlaces y ahí nos tocan hacer desafíos con distintas cosas que tenemos que hacer y cumplir en determinado tiempo. Participan distintos cosmetólogos de toda la Argentina y quien está a cargo del reality es de Brasil».

«Es una ventana al Mundo, una linda posibilidad de mostrarnos. Ojalá me brinde la posibilidad de poder viajar a otros lugares de Latinoamérica o del Mundo, para conocer y poder llevar mis conocimientos y aprender aún más. Le pido a la gente que lo siga desde las redes sociales y me vote. Serán todos los miércoles desde las 20.30 horas y durante 5 semanas. Agradezco a Ivón Pérez, Majoo Alasia Stella Galoppo y todos los que me ayudaron».

Fuente Tv Coop.