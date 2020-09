El 27 de septiembre fue el "Día Nacional de la Conciencia Ambiental", por tal motivo, en la jornada de este lunes presenté un Proyecto de modificación de la Ley de Humedales, tema con controversias a nivel Nacional. “Queremos preservar en nuestra Provincia nuestros Humedales enriqueciendo la Ley actual, les dejo cuestiones importantes en relación a este proyecto”, enfatizó el Diputado Marcelo González.

Los humedales son el refugio de la flora y la fauna autóctona, entre tantas otras funciones. Sobre el proyecto en sí, el Diputado destacó la creación de un Registro Provincial de Humedales existentes en el territorio, además se buscarás regular actividades que sean de impacto para los humedales. “Se prevé la creación de un fondo Provincial de Humedales”, expresó González y agregó que “asimismo se delimita fiscalización para controlar el cumplimiento de la ley”.

“Esta sería una modificación a la Ley 13932 que fuera aprobada durante el 2019, en la cual enriquecer la ley vigente con cuestione actuales que nos tuvieron a maltraer en provincias como Santa fe, Entre Ríos y Buenos Aires con la quema de pastizales, la no preservación del medio ambiente, la pérdida de a flora y fauna con la quema de islas y campos ha sido muy grande, por eso creo que debemos enriquecer esa ley”, explicó el sancristobalense. A saber, que la Ley 13932 fue impulsada por el ex gobernador y diputado Antonio Bonfatti, sancionada en diciembre del 2019, pero que hasta el día de la fecha no se reglamentó, por eso, el Diputado González cree que estas modificaciones darán pie para que se reglamente totalmente enriquecida.