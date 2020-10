Michlig: “El Balneario Laguna La Verde contará con iluminación led en su costanera y calle lateral”

Durante el sencillo acto desarrollado en el Club Caza y Pesca también estuvieron presentes el Senador Suplente, Edgardo Martino; el Coord. de Pro.Di.Led, Marcelo Airaldo; la tesorera comunal, Liliana Paz; el Presidente del Club Caza y Pesca, Edgardo Taramelli, el Vice, Hugo Soltermann y el Director de la planta campamentil, Pablo Andrés, entre otros.

Centro Turístico Regional

El Senador Michlig al momento de hacer uso de la palabra manifestó que “es un momento muy grato estar compartiendo este momento, en donde se ve el trabajo mancomunado en un espacio único como el que tenemos aquí con un importante nivel de desarrollo, aunque queremos seguir poniéndolo en valor para brindar mejores servicios para gente de tantos otros lugares. En tal sentido insistiremos para que la Provincia se sensibilice con los objetivos turísticos en relación con este lugar y sepan de la importancia productiva, recreativa y social”.

“Hoy estamos firmando este convenio en donde vamos a hacer una importante inversión, superior a los $ 650 mil (de las Cámaras de Senadores y Diputados), para dotar de iluminación led y nuevas columnas a lo largo de 500 metros de esta hermosa costanera, en donde la Comuna y las instituciones locales también van haciendo lo suyo. También ya hemos decidido que aportaremos otras 15 columnas y luminarias para toda la calle lateral hasta la bajada de lanchas. También a pedido del Club Caza y Pesca vamos a sumar $50 mil para el recambio del tejido perimetral. Nosotros seguiremos apoyando con el compromiso de siempre”.

“La Provincia debería acompañar”

El Pte. Comunal Roque Ferreyra destacó “el esfuerzo y dedicación que le pone nuestro Senador para que la Laguna La Verde se fortalezca como un centro turístico regional. Nosotros desde la Comuna hemos presentado varios proyectos para poner en valor este lugar, por lo que estamos esperando respuestas de la Provincia y que se continúe con muchas acciones muy positivas que se habían iniciadas durante la gestión del exgobernador Lifschitz, aunque hasta el momento solo recibimos negativas del actual Gobierno. La Provincia debería acompañar”.

El Diputado González señaló que “es un placer poder estar en este lugar, en donde me es muy cercano y familiar. Lamentamos que el actual Gobierno Provincial no le dé continuidad a los distintos proyectos estratégicos que se habían planteado en el marco de una política turística provincial. Pero no vamos a bajar los brazos y ejemplo de ello es lo que estamos haciendo ahora con la incorporación de iluminación led”.

Por su parte Martino indicó que “para los habitantes del departamento la Laguna es parte de nuestros afectos, y nos esmeramos en que este espacio natural siga creciendo”.