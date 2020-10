Melisa Nievas comenzó sus funciones en el Garrahan

La Médica Pediatra Melisa Nievas es oriunda de La Lucila y desde el 1º de octubre está instalada en Buenos Aires porque está realizando una especialización y trabajando en el prestigioso hospital Garrahan.

Cuando terminó el nivel secundario en la escuela Mariano Moreno Nº 40 decidió estudiar medicina en la Universidad Nacional del Litoral en la ciudad de Santa Fe y logró recibirse de Médica Pediatra. Durante su preparación y con gran esfuerzo tuvo la oportunidad de llevar a cabo la residencia en pediatría en el Hospital Alassia de la capital provincial. Desde ahí continúa por un camino de dedicación y amor por la medicina, lo que hoy la llevó a trabajar en el Hospital Garrahan realizando la especialización en Diagnóstico por Imágenes Pediátrico.

Mediante una entrevista por videollamada que brindó a El Departamental, Melisa contó acerca de la grata experiencia que está atravesando, su formación en instituciones públicas y la motivación de superarse y la satisfacción de poder trabajar de lo que ama.

“Llegué a Buenos Aires y ya empecé las residencias así de un día al otro. Sin dudas estoy cumpliendo un sueño, cuando estaba en la facultad me decidí por hacer pediatría, me gustó mucho, disfruté la especialidad pero empecé a tener esa intriga por Diagnóstico por Imagen que es lo que estoy haciendo actualmente, siempre me gustó, observé mucho los estudios complementarios de mis pacientes, tuve la posibilidad de hacer una rotación especial y elegí hacerlo en el Hospital Garrahan el año pasado, pensando en que si me terminaba de convencer me venía a hacerlo y la verdad que así fue. Vine el año pasado durante tres meses de rotación y volví encantada. Son cuatro años más que tengo que hacer y tuve la posibilidad de venirme con mi novio que también es Pediatra y está trabajando en el hospital haciendo Neumonología infantil”, comenzó relatando Meli.

Sin dudas es un enorme desafío el que está enfrentando pero para eso se preparó durante tanto tiempo que es lo que la impulsa a seguir día a día, lejos de su familia y agradecida por el apoyo que le dieron para que pueda estudiar y recibirse. Fueron todos cambios muy importantes los que hizo Meli, primero dejar la vida en el campo, después irse a vivir a Santa Fe y hoy trabajando en la “gran ciudad”.

“Ya irme a Santa Fe era un gran desafío y al venirme acá me maneje bien, la ciudad me gustó, aunque no me quedaría a vivir el resto de mi vida, ni tener una familia, pero la verdad que tener la posibilidad de formarse acá es incomparable. En La Lucila están todos muy contentos, me felicitaron un montón, todos muy orgullosos, pienso y no caigo, no sé si porque voy en un tren andando hace mucho y uno ya lo hace por impulso, no te pones a pensar en las repercusiones y en lo que va a pensar la gente. Hay que ponerle pilas, vale la pena estudiar y esforzarse”, contó la Doctora sobre su recorrido y asegurando que al finalizar la especialidad volverá a la ciudad de Santa Fe a trabajar, en donde actualmente hay una sola persona que se dedica a lo mismo que ella y eso le abrirá muchas puertas en su futuro. Con respecto a eso Meli indicó que “si bien Diagnóstico por Imágenes lo puede hacer un especialista adulto, la patología del niño es muy diferente, tener una formación de Pediatra y después de Diagnóstico por Imágenes realmente complementa un montón y el objetivo es formar profesionales que se vuelvan al interior para descentralizar y que no todo termine en Buenos Aires”.

Al ser consultada sobre cómo es el Garrahan, ese enorme hospital de prestigio del que se conocen tantas historias de vida, Melisa contó que “es un mundo aparte, yo me pierdo, hay lugares del hospital que no llegas a conocer, tiene tantas salas, profesionales trabajando y tecnología de avanzada. Cuando estuve rotando el año pasado tuve la posibilidad de hacer guardia en la guardia central con otros pediatras y me di cuenta que la formación en Santa Fe es muy buena, te sentís a la par trabajando y llevo la camiseta del Hospital de Niños de Santa Fe con orgullo”.

En medio de esta pandemia, estando todavía en Santa Fe y expuesta por su trabajo, Melisa contrajo coronavirus, debió aislarse, atravesó todos los síntomas de esta cruel enfermedad y logró curarse. Por eso, como médica, paciente y ciudadana responsable aconseja tomar todas las precauciones recomendadas y seguir cuidándose.

“Me enfermé antes de venir, estuve encerrada y pude salir de la enfermedad, pero no sé dónde me contagie porque fuimos varias compañeras del hospital las que tuvimos. Hay que seguir teniendo precauciones, muchos cuidados, porque hay casos de reinfección y hay que cuidarse por más que uno lo haya tenido o no, no hay que confiarse, cuesta acostumbrarse a la nueva realidad y va para largo. Por esto y por mi trabajo hace tres meses que no veo a mi familia pero gracias a la tecnología estamos conectados”, expresó en la entrevista la Dra. Nievas.