Defender el Estado de Derecho. No a las sublevaciones y a los golpes blandos

Con el pretexto de homenajear a los integrantes de la fuerza caídos, el General de

Brigada Agustín Cejas, realizó una exacerbada arenga a la tropa formada, rememorando el

Operativo Independencia realizado en Tucumán en 1975, que formó parte del Terrorismo

de Estado.

La Policía bonaerense se subleva en un acto claramente sedicioso y rodea la

Residencia presidencial en Olivos.

Elisa Carrió señala que hay que “restablecer el Estado de Derecho en el país…”

Previamente Eduardo Duhalde había hecho referencia a que no habría elecciones el año

que viene y marcó la posibilidad de un Golpe de Estado.

Distintas entidades representantes de las patronales del campo, junto a

integrantes de CAMBIEMOS, y otras expresiones de la derecha argentina - en varios

lugares del país- vienen realizando movilizaciones contra medidas o la posibilidad de

determinados anuncios del Gobierno Nacional desde noviembre de 2019. Y afirman:

“…Más de 200 días de cuarentena por decreto sumergen al país en un contexto por todos

conocido y sufrido que arrojan cifras preocupantes…”, como si las políticas llevadas

adelante por Mauricio Macri no tuvieran nada que ver en este momento.

Las corridas cambiarias con el dólar, los despidos en fábricas desoyendo las

disposiciones gubernamentales, las negativas a funcionar en el ámbito legislativo

respetando los protocolos de la Pandemia, el uso permanente y estructurado de noticias

falsas en las redes, son algunas de las herramientas de desgaste que utilizan según la

coyuntura y las prioridades que establecen.

Y han construido junto a las grandes corporaciones, usinas financieras y medios

concentrados una agenda alrededor de sus reclamos sectoriales, nacionalizándolos, en

donde, además, se apropian de símbolos, conceptos, historias y los re significan para

justificar sus acciones.

Muchas de estas cuestiones no hubiesen logrado sostenerse en el tiempo si

amplios sectores del Poder Judicial no continuasen con su tarea de hostigamiento, presión

y persecución de dirigentes políticos y sociales. Defendiendo, además, al poder

corporativo dentro de la Justicia que construyó o fortaleció el macrismo.

De una u otra manera han vertebrado todo este tipo de reclamos confrontando

con las medidas de Alberto Fernández en defensa de la salud del pueblo argentino. Los

anti cuarentena convocando a la desobediencia civil, al desconocimiento de las acciones

sanitarias, relativizando logros y planteando como errores o déficits, situaciones que

forman parte una estrategia de lucha contra la pandemia en donde el mundo no estaba

preparado para ello.

No puede dejar de desconocerse que implícita o explícitamente en cada marcha,

acto u acción que organizan, el odio, el desprecio, la agresión hacia Cristina Fernández de

Kirchner subyace inevitablemente.

Pero todo lo descripto hasta aquí no obedece a los delirios de un militar

trasnochado, ni a personas –más allá de los cargos que ocupan- que sólo reportan a un

individualismo o egoísmo exacerbado. Existe una estrategia de carácter continental que

tiene sus intérpretes en la realidad argentina.

Son innumerables los ejemplos en toda Latinoamérica que nos alertan sobre los

mecanismos repetitivos de atentar contra los gobiernos democráticos, donde un golpe de

estado en Bolivia destituyó Evo Morales, o en Brasil donde se gestaron golpes blandos

contra Dilma Rousseff y Lula Da Silva. Chile, donde su Presidente Sebastián Piñera no se

cansa de reprimir ciudadanos que reclamaban sus derechos elementales o Ecuador que

soportó asonadas policiales y hoy reproduce la persecución contra el ex presidente Rafael

Correa, o Paraguay con Fernando Lugo, por expresar algunos ejemplos. Los bloqueos a

Venezuela y Cuba, los asesinatos selectivos para derrumbar los Acuerdos de Paz en

Colombia. Los procesos nacionales y populares deben ser silenciados y destruidos.

En nuestra Provincia de Santa Fe se manifiestan claramente las acciones de los

sectores desestabilizadores: retenciones, Vicentin, límites agronómicos, aprietes a

integrantes del Poder Judicial, jueces que no investigan adecuadamente los incendios

ambientales, movilizaciones y convocatorias (Avellaneda, Rafaela, en la capital provincial,

entre otras) a violentar las decisiones que buscan preservar la vida de los habitantes de

todo nuestro territorio.

Es imperioso identificar claramente a los responsables de estos hechos y poner

en evidencia a las instituciones y partidos políticos que los sostienen. Esta tarea es

absolutamente prioritaria hacia dentro de nuestras organizaciones y al conjunto de la

población, explicando cuáles son sus objetivos, en donde la preservación de la riqueza que

poseen y los privilegios que de ella se infieren y la quita de derechos conquistados por

trabajadores y trabajadoras, aparecen como un común denominador en todas las

manifestaciones masivas o discursivas que realizan.

Entendemos, a su vez, que la magnitud de la amenaza sobre el proceso

democrático argentino amerita mayores esfuerzos de conjunto entre quienes -de una

manera u otra- y desde diferentes ámbitos-, expresan los intereses de las grandes

mayorías populares y que deben acrecentarse los niveles de coordinación a la hora de

defender los mismos.

Es decir, construir un modelo de país donde estén representadas las grandes

mayorías populares y los sectores productivos, alejado de las políticas neoliberales.

“Cuando la Patria está en peligro, todo está permitido, excepto, no defenderla”. José de

San Martín.

Ana Martínez. Servicio de Educación Popular (Radio comunitaria FM Popular). Santa Fe

Claudio Leoni. FESTRAM/ Jorge Theler. SOEA. San Lorenzo/ Maricruz Hayes. Peronismo

Militante. Santa Fe/ Fabián Boccella. UPJET - Unión del Personal Jerárquico de Empresas

de Telecomunicaciones/ Ana Salgado. Red de Comunicadores del MERCOSUR/Martín

Lucero. SADOP Rosario/ Marcelo Bertolotti. Sindicato del Personal de Vialidad Nacional

7° Distrito Sta Fe/Isabel Berizzo. Peronismo 26 de Julio. Rosario/ Marcelo Miailhe.

Asociación Trabajadores de Quintas hortícolas y frutihortícolas de la Provincia de Santa

Fe/ Jorge Perlo. Sindicato de Trabajadores Judiciales de la Provincia de Santa Fe/

Florencia Lucia Miranda. El Hormiguero Santa Fe/ Pablo Fortuny. SECASFPI. Rosario/

Walter Palombi. SECYT. Rosario/ Carla Marty. Colegio de Funcionarios Jerarquizados de

la Provincia/ Jose Luis Livolti. Partido Comunista. Provincia de Santa Fe/ Cristian Horton.

FECOOTRA. Villa Constitución/ Liliana Loyola. Asociación Civil Generar. Santa Fe/ Carlos

Lucero. Cooperativa Dypsa/Gustavo Yedro. SUMCRA. Rosario/ Mario Amut. SATSAID

Seccional Santa Fe/Adrián Ríos. FATICA. Federación de Trabajadores del Cuero y Afines/

Humberto Galarza. Agrupación Paco Urondo. Santa Fe/Juan Ángel Orellana, Autoridad

Mayor de Comunidad Pueblos Originarios de Awyayala y Comunidad Tonokote Kushi

Kawsaypa. Rafaela/ Raúl Borsatti. Asociación Norte Amplio por los Derechos

Humanos.Reconquista/ Ernesto Viale. Acción Popular.Rosario/ Doris Chacón. Centro

Testimonio. Rafaela/Pablo Coradín. La Soberana. Rosario/ Claudia Saldaña. Peronismo

Militante. Rosario/ Carlos Abad. MP LA DIGNIDAD. Santa Fe/ Jazmín Martínez.

Merendero Caritas Contentas. Villa Gobernador Gálvez/Nicolás Martínez. Sindicato de

Cadetes Rosario/ Miriam Céspedes. Mujeres Irrompibles. Santa Fe/ Rubén Salas. PC.

MTL. Santa Fe/ Paula Sosa. Manifiesto Argentino Capitulo Rosario/ Carlos Oviedo.

CEISPN°4 "Ángel Carcano". Reconquista/ Silvia Mendoza. SACRA. Santa Fe/Julio Barroso.

Sindicato Químicos. San Lorenzo/ Romina Aranda. Comedor y Copa de leche MTL Barrio

La Carbonilla. Santa Fe /Martín Brizuela. Sindicato de Obreros y Empleados

Petroquímicos Unidos. San Lorenzo/ Ana Ingaramo. MOB. Barrio Santa Rosa de Lima.

Santa Fe/ Ramiro Martínez. CONARCOOP. Villa Constitución/ Fernando Lerin. Huerta

Barrio Urquiza. San Jorge/ Alejandra Svicer. Copa de leche y comedor MTL. Rosario/

Carlos Barragán. Peronismo de Pie. Santa Fe/ Alejandra Aragón. Cámara de

Almaceneros y Kiosqueros de Santa Fe/ Hugo Revellino. Vecinal J. J. Urquiza. Rosario/

Claudia Iozue. Comedor y Merendero Amistad 26. Bo. San Francisquito. Rosario/ Miguel

Acevedo. Club de Fútbol Barrio El Pozo. Santa Fe/ Jorge Gauna. Asociación Club de

Bochas. Bo. El Pozo. Santa Fe/ Ricardo Mascheroni UKRA Unión de Kiosqueros de la

República Argentina/ Oscar Chiappero. Partido Justicialista de Frontera/ Jorge Romero.

Cooperariva. MTL.Vera/ Aldana Folken. Copa de Leche La Placita del Che. San Jorge/

Antonio Miguel Yapur. Asociación Cultural de la Costa. Santa Fe/ Isabel Fernández.

Asociación civil Vecinos olvidados Bo. San Martín. Rosario/ Ariel Coronel. Trabajadores

de la Economía Popular Rosario T.E.P.R/ Carlos Fall. Vecinal Bella Vista Oeste. Rosario/

Darío Araujo. Partido Justicialista. Avellaneda/ Juan Cruz Valdez. Lazos Santa Rosa de

Lima. Santa Fe/ Mirtha Flores. Asociación Civil. Dignidad y Vida Sana. Santa Fe/

Redacción La Voz de Villa del Parque. Asociación Vecinal Villa del Parque. Santa Fe/

Joselo Cañete. Agrupación Arturo Jauretche. Santa Fe/ Comisión Gremial-Centro Cultural

de la Toma-Rosario/ Edgardo Luciani. Mesa Política del Oeste. Rosario/ José Palmerola.

FM Bicentenario. Reconquista/ Ana Escobar. Asociación Civil Construir Futuro. Santa Fe /

Ariel Ricardo Ojeda. Merendero Corazones Solidarios. Bo. El Pozo. Santa Fe/ Gustavo

Lebus. Asociación Civil Don Pedro Avellaneda/ Brenda Quinteros. Asociación Civil Por

una Ilusión. Bo. Las Flores Rosario/ Carlos Cafaratti. Opinión PYME. Santa Fe/Germán

Hunzinker. Asociación Eurolatina. Santa Fe/ Alejandra Possetti. Asociación Civil

Ecosistema Barrio Itatí. Rosario/ Hernán Hayes. Peronismo Militante. Reconquista/

Cristina Echavarría-Isabel Fernández.Frente Social 17 de Octubre. Rosario/ Leonel

Méndez. Federación de Cooperativas de Trabajo Santa Fe La Cordial/ Julio Babini.

Asociación Civil Cambiar por la gente. Subsede Esperanza/ Carlos Marino. Vida Solidaria

Asociación Civil. Barrancas/ Rufino Castillo. Centro Comunitario San Francisquito de los

Pobres.Rosario/ Claudio Maschio. Asociación Civil Evita Sol Naciente. Rosario/ Enrique

Marín. Corriente Nacional de la Militancia Reconquista/ Cristian Kesseler. Agrupación

Uniendo Costas. Santo Tomé/ Pablo Gustavo Paz. Centro Cultural San Lorenzo. Rosario/

Raúl Cueva. Unidad Ciudadana. Esperanza/ Alberto Quintana. Asociación Civil Vecinos

Independientes de Barrio El Pozo Santa Fe/ Agustina Zapata. Frente de Mujeres Eva

Perón Peronismo 26 de Julio Rosario/ Marcelo Kesseler. Cooperativa Flor de Liz. Santa

Fe/ René Falucho Lerithier. Agrupación Uniendo Costas. Sauce Viejo/ Gerardo Crespi.

Asociación civil Mesas de Trabajo Santa Fe Capital/Julio Smith.Santo Tomé Presente.

Agrupación Peronista. Santo Tomé/ José Antonio Palmerola. Fundación Juntos por la

Inclusión. Reconquista/

Santa Fe, 13 de Octubre de 2020.-