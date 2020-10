Revelaron los resultados de la autopsia del femicidio de Florencia Gómez

Este mediodía el fiscal Carlos Zoppegni a cargo de la investigación de femicidio de María Florencia Gómez Pouillastrou en San Jorge, ocurrido este lunes, dio detalles de los resultados preliminares de la autopsia. En diálogo con UNO Santa Fe expresó que la mujer de 34 años fue golpeada hasta quedar inconsciente, arrastrada a una zona de cañaverales, abusada sexualmente y asesinada con una piedra en la nuca.

Su figura quedó registrada por última vez por una cámara ubicada a mil metros del lugar del hecho, en una zona rural sobre avenida Nothebonn en cercanías a la Ruta 3. "No podemos confirmar si hay material biológico, durante los análisis, a través de hisopados, veremos si se puede recabar muestra", dijo el fiscal sobre las evidencias que se desprenden del ataque sexual. En relación a los primeros golpes el representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA) refirió que fueron múltiples, que se detectaron en el rostro y que "son compatibles con golpes de puño".

Al ser consultado por las cámaras en el lugar, respondió: "En la última cámara, que estará a mil metros del lugar del hecho, pudimos determinar que ella entra a ese camino sola". "Como se trata de un camino rural no hay existencia de otras cámaras allí", agregó. También aseguró que se están realizando peritajes de dispositivos móviles y antenas.

Sobre si hay algún tipo de indicios para dar con quién o quiénes cometieron el hecho, el fiscal expresó: "Sí hay, y muchísimos. Hay que ir hilvanando uno por uno y procesar la información como para generar certeza en cuanto a las personas que a prima facie serían sospechosas. Pero siempre hay evidencias y es mucha la información que se está recabando. También hay que ir chequeando por contradicciones en algunas declaraciones, todo eso demora un poco pero nos va orientando".

En relación a la participación en el hecho de la expareja de Florencia, el fiscal dijo: "Hasta que una persona no tenga una condena firme no se descarta ninguna hipótesis. Hoy todas las hipótesis y las evidencias que se suman son varias, entre ellas la expareja. Que a la fecha la fiscalía no tenga nada contra él, no lo descarta. No hay ninguna persona identificada, y menos condenada", dijo Zoppegni.

UNO Santa Fe preguntó si se sigue sosteniendo que el crimen podría haber sido cometido por alguien que ella conocía, como Zoppegni mencionó en las primeras horas de la investigación, antes de los resultados preliminares de la autopsia: "Las hipótesis más firmes, cuando uno habla de inexistencia de defensa, es el efecto sorpresa, que puede venir de un extraño o de un conocido. Podés ir con tu pareja y de golpe te pega cuando vos no lo esperabas. O puede ser una persona que no conozcas. Por eso decimos que es una de las posibilidades, no está agotada la misma".

"Por las características del lugar, si estaba escondido detrás de esos cañaverales, es imposible que alguien que fuera caminando por ahí lo viera con anticipación. Si sale de golpe y la ataca, no tiene manera de defenderse por lo sorpresivo.Hay que ver, puede ser que alguien se le acercó a pedirle un cigarrillo y de golpe le pegó. Nadie está esperando el golpe. Eso lleva a que termine en un estado inconsciencia y la arrastre al lugar donde comete el acto sexual para luego rematarla", respondió.

Asimismo Zoppegni dijo que Florencia no había realizado denuncias de ningún tipo contra ninguna persona. Al consultar si se estudiaba que tenga que ver con que haya estado acompañando a alguien desde su lugar de militante feminista, el fiscal apuntó: "Es una buena pregunta, lo hemos evaluado por la saña y odio con que se cometió, puede tener que ver con la actividad que llevaba. No lo descartamos tampoco".

Por último, UNO Santa Fe preguntó si el caso se investiga como femicidio: "Sí. Por supuesto. En los primeros momentos para diferenciar una muerte accidental, de una natural, de una violenta es que los médicos hablan de homicidio. Pero en este caso cuando el fiscal posee todos los elementos el hecho se califica como femicidio", respondió.

Tres femicidios por mes en la provincia en 2020

En lo que va del año, hubo 27 femicidios dentro de un total de 44 muertes violentas de mujeres en toda la provincia de Santa Fe. Todos los crímenes por violencia de género ocurridos este 2020 muestran métodos de asesinatos brutales y con saña contra mujeres: ocho fueron cometidos con golpes de los cuales al menos dos –incluido el de Florencia este lunes– fueron con piedras, cuatro fueron prendidas fuego, dos con arma blanca, una fue asfixiada, otra fue desmembrada y sus partes fueron encontradas durante una semana en un río, en tres casos fueron a golpes con algún otro método y ocho por arma de fuego. Cabe destacar que este año tiene más femicidios que el 2019, 2018, 2016, 2015 y 2014 (21, 22, 22, 13 y 12 respectivamente según datos del MPA). Es superado solo por el 2017, cuando ocurrieron 28 femicidios, que incluyen la masacre de barrio Alfonso en la ciudad de Santa Fe en la que murieron cinco personas en manos del femicida Facundo Solís.

Marchas

Este martes por la noche una multitud reclamó justicia en las calles de San Jorge. Se realizó una marcha desde la Plaza San Martín hasta la explanada del Centro Cívico local. Estuvieron presentes referentes políticos locales, incluidos el intendente de la localidad, Enrique Marucci, el concejal Lisandro Schiozzi –expareja de Florencia, y la familia de la víctima. Además referentes del Partido Comunista y de la organización feminista Las Chuecas expresaron unas palabras exigiendo que el hecho se esclarezca, destacaron la militancia y el trabajo territorial de Florencia y pidieron políticas públicas para que no haya Ni Una Menos.

Esta tarde el Partido Comunista convoca a manifestarse para pedir justicia por Florencia desde las 16 frente a los Tribunales de la capital provincial. Asimismo, en Rosario la concentración convocada por la agrupación Saravá será en la Plaza San Martín a las 19 y se pide llevar velas.

Quién era Flor

El Partido Comunista describió a su compañera de manera emotiva: "Florencia o Flor, como le decíamos, era militante de nuestra organización y una aguerrida activista feminista, furiosa abolicionista que formaba parte de la Comisión de Géneros de nuestra juventud. Era parte de la dirección política de nuestra organización, transformando la realidad social en su municipio a través del activismo territorial. Luchaba día a día contra las opresiones que imponen el patriarcado y el capitalismo en todas sus formas; en pos de un mundo mejor «donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres»".

Florencia fue fundadora del movimiento feminista de San Jorge llamado Las Chuecas. Desde sus redes sociales la despidieron de la siguiente manera: "Nos arrebataron a flor. A sus hijas, familia, amigues, todas las personas que la querían, que la conocían, que sabían de su militancia, compromiso y amor. Le robaron una compañera a los pibes y pibas del partido comunista, le arrancaron un pedazo a la militancia feminista sanjorgense. Le afanaron la vida a una mujer íntegra, comprometida, luchadora, compañera. Nos la arrebataron a todes. Este mundo es más triste sin ella, es más pobre, es más desigual".

"Honrémosla alzando nuestras banderas, ardiendo este sistema capitalista y patriarcal, batallándole codo a codo, exigiéndole al Estado que nos arroja a la yuta suerte, a esta justicia machista que deja impune y sueltos a tantos violentos, abusadores y feminicidas, a nuestres legisladores que se ponen a debatir en una retórica absurda si crear o no leyes que nos amparen, que nos visibilicen, que nos igualen. Y al pueblo, a la sociedad misma, a vos, a él, a ella, a elle, todes, que nos pongamos los lentes de ver posta y comprendamos que si seguimos sosteniendo las estructuras que rechinan pero que se empecinan en seguir erigidas vamos a seguir muriendo, de a una, cada 30, 20, 10, 5, 1 hora", lamentaron.

Y sostienen: "Flor no está, y duele el alma, el cuerpo, la militancia, duele. Que no quede impune, que no sea una más. Tomemos los carteles que escribió, las canciones que cantó, caminemos tras los pasos de las marchas a las que fue y sigamos por ese camino. Porque ella sabía bien que si no levantamos la voz, hay oídos que no escuchan. Que tiemble la calle, porque no vamos a parar. Como Las Chuecas no queríamos dejar de recordar que flor fue una de las fundadoras de la agrupación, persona fundamental, que nos impulsó con su fuerza. Historia compartida, inicio, semilla. Hoy volvés a la tierra, para florecer".

En un comunicado del Frente de Todos en Santa Fe informaron que Florencia se había hecho cargo hace poco de la implementación de la ley Micaela en el Concejo Municipal de San Jorge.

