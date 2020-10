Michlig elevó al Gobernador Omar Perotti solicitudes de Municipios y Comunas por la pandemia

También Felipe Michlig en su carácter de presidente del Bloque de Senadores de la UCR, hizo referencia -en la sesión ordinaria de este último jueves- a los distintos puntos del petitorio remitido al Comité de Emergencia Provincial de la Provincia de Santa Fe, “ya que nuestras preocupaciones, reclamos y urgencias en lo sanitario, social, económico y financiero son las que tienen muchas autoridades territoriales de toda la provincia” indicó.



Mayor disponibilidad policial

Entre los principales puntos se solicita una mayor presencia, asistencia y colaboración de las fuerzas de seguridad de la Provincia en los distintos puestos de control desplegados en cada distrito, para fortalecer la prevención de focos infecciosos y ejercer un mayor control de tránsito vehicular y de personas interprovincial e interdistrital; como así también el control de las personas cuyo aislamiento fuera comunicado por las autoridades sanitarias locales. En tal sentido se pide extremar los controles de circulación en las rutas del departamento y la Provincia, a través de la Agencia de Seguridad Vial, en particular las autorizaciones para circular y los controles rápidos de temperatura corporal.

“Hay localidades que tienen un solo efectivo policial, y nos preocupa que los Jefes de la Unidades Regionales tengan la orden de la superioridad provincial de no vincularse con las autoridades de los Comités de Emergencia para coordinar acciones, porque el rol de la seguridad es esencial” indicó Michlig.



Desembolso del Fondo Covid 19

Otras de las principales preocupaciones planteada refieren a que “se formalice un nuevo desembolso de fondos a las Comunas y Municipios, de las partidas asignadas al control de la pandemia (Fondo Covid 19), atento las mayores erogaciones en gastos de personal en los controles, gastos extraordinarios, y horas extras abonadas para cubrir guardias permanentes en los accesos a cada localidad”.

“Los Ptes. Comunales e Intendentes que vienen haciendo un excelente trabajo, en gran parte con recursos propios para afrontar los gastos extraordinarios que les demandó la pandemia y no reciben del Gobierno Provincial lo que esperaban del Fondo del Covid 19, que creamos por Ley, para distintas situaciones en Municipios y Comunas. Hasta ahora solo el 17% se distribuyó de esos recursos”, apuntaló el representante departamental.

Asimismo, Michlig indicó que “en la provincia hay 73 mil casos positivos al día de hoy, en el departamento 108 casos, por lo que nos ubica en el 17° lugar a nivel de departamentos. Haciendo un promedio por cantidad de población, también es favorable ya que tenemos 13 veces menos del índice establecido. El 76% de los pueblos y ciudades de la provincia tuvieron COVID, mientras que en el departamento solo tuvimos en 10 localidades, de las 32 existentes. O sea, todas estas estadísticas nos indican que existe un buen trabajo en términos generales y nos obliga a no bajar la guardia, pidiendo como siempre el compromiso de todos para seguir combatiendo esta pandemia”.

Alimentos, Test y reparación de ambulancias

También las autoridades del Comité Departamental de Emergencia piden que “se concrete la entrega de nuevas partidas de alimentos no perecederos por parte del Ministerio de Desarrollo Social, para cubrir a los sectores sociales más vulnerables y de escasos recursos de la comunidad. Asimismo, se realicen mayores controles y análisis mediante el sistema de test rápidos para la determinación de casos positivos”.

También solicitan “el urgente arreglo y puesta en funcionamiento de las distintas ambulancias de los S.A.M.Co de varias Comunas y Municipalidades, para que se encuentren disponibles y utilizables en el pico de la pandemia”.

El Senador Michlig hizo notar en el recinto de la Cámara de Senadores “que en el caso del Departamento que represento tenemos al menos 8 ambulancias en distintas localidades (Ambrosetti, Aguará Grande, Palacios, Monigotes, Colonia Bossi, La Lucila, Constanza, La Cabral) que no están funcionando, que necesitan una inversión mínima para arreglarla y sin embargo pasan los meses, sigue la pandemia y no tenemos respuestas”. “También sería deseable que haya interlocutores válidos por parte de la provincia, como lo fue en su momento Guillermo Rajmil, que siempre se ocupó de todos los planteos sanitarios”, remarcó el Senador Felipe Michlig.

La nota elevada al Gobernador Omar Perotti también es firmada por el Diputado Marcelo González, todos los intendentes del departamento San Cristóbal, Presidentes Comunales y representantes de entidades Intermedias