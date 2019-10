Romang: Javier Seco partició en el maratón de Chicago

En esta oportunidad tuvo un excelente desempeño y logró una fantástica marca de 2,38,46. Su mejor perfomance en su trayectoria como maratonista..

Javier, fue parte de la prueba que escribe una historia al mundo, ya que en esta edición, la keniana Brigid Kosgei bate el récord del mundo de maratón.

Felicitaciones Javi, de todos los que hacemos Reconquista Deportes.

Transcribimos su posteo,al finalizar los 42k.

En Chicago la ciudad de los vientos con tremenda organización y 40.000 atletas de 135 países representados se corrió hoy una de las 6 maratones más grandes del mundo. Logré mi mejor marca personal 2h38' y 261 la ubicación en la clasificación general. Les estoy muy agradecido porque esto es de todos, agradecer a Dios, a mis viejos que son lo mejor que tengo, a mi hermana y sobrino, abuela y toda la familia. A Leandro amigazo que me acompaña en el viaje y me ha da una ayuda gigante. A todos los que me dieron una gran mano en la preparación y cuidados, a la empresa en la que trabajo por el laburo y por darme el permiso para viajar y compañeros de trabajo, a mis [email protected] corredores, a [email protected] que siempre están y los llevo en el corazón, a los medios de Comunicación que siempre difunden mi deporte y a toda esa gente linda que con un mensaje de aliento o un saludo en estos días me dieron fuerzas y me dan la pauta que no todo está perdido en la Argentina porque hay buena gente!!! Mil gracias a todos, siempre les estaré agradecido.