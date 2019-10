La Sancristobalense Dana Jeanneret Campeona Nacional de Jabalina

De regreso a la ciudad de San Cristóbal, Dana contó la experiencia vivida y compartió su felicidad con su familia, sus amigos todas las personas que la felicitaron por obtener el primer puesto en la disciplina de jabalina.

La joven tiene 14 años y cursa segundo año del nivel secundario en la escuela Nº 40 Mariano Moreno. En la primaria descubrió la jabalina y comenzó a practicar con muy buenos resultados, por eso, sus profesores de educación física la alentaron y la inscribieron en competencias. Cada día le iba mucho mejor y continuó practicando.

Para llegar a los Juegos Nacionales Evita 2019, Dana tuvo que pasar por varias instancias, primero por la competencia local, luego la departamental, después la regional y la provincial. La frutilla del postre fue la participación en las competencias nacionales que se desarrollaron en la ciudad de Mar del Plata. El turno de la disciplina jabalina fue el lunes 7 y la final el martes 8 de octubre.

Obtener el primer puesto y ser Campeona Nacional lo logró con constancia, sacrificio, compromiso y una técnica increíble en el lanzamiento de jabalina. Su récord es de 37.40 metros y en los Juegos Evita ganó con una marca de 36.06 metros.

«Empecé hace un mes a entrenar en San Guillermo con el profesor Andrés Martina que viajaba con la delegación y no me cambio la técnica porque estábamos a pocos días de la competencia, pero, me enseño un montón de cosas y a estar segura conmigo misma. Nunca me imaginé que iba a pasar esto, fui sin saber con qué me iba a encontrar allá y cuando llegue pensé que no iba a quedar en el podio, pero, después las pasé y pude lograr el primer puesto».

La hermosa noticia rápidamente se viralizó por las redes sociales que se llenaron con sus fotos y saludos de felicitaciones. Por supuesto que el primer mensaje se lo envió a sus padres apenas se enteró que era campeona lo que generó una enorme felicidad en su entorno y en su escuela. Es un gran orgullo para toda la ciudad tener una representante deportista de estas características.

«Es lindo viajar a competir, haces un montón de amigos porque había chicos de todos lados y de todas edades que eran buena onda y nos llevábamos todos bien. En el torneo, cuando uno va tirando ya se va dando cuenta porque escuchas las marcas y estaba entre dos chicas que pasamos los 30 metros. En el segundo tiro de la final tire los 36 metros y la otra chica estaba en 34 metros, yo estaba asustada y el último tiro lo hice nulo pero ella no tiro y ahí ya se sabía quién ganaba. No lo podía creer porque no reaccionaba y no reacciono todavía», contó Dana acerca de la experiencia y las sensaciones de ese momento.

A partir de ahora, la joven continuará entrenando esta disciplina en San Guillermo viajando dos veces por semana. Seguramente seguirá cosechando logros a lo largo de su carrera, porque tiene un futuro muy prometedor. Sin dudas, el apoyo de sus padres, su familia y sus amigos es fundamental porque es una adolecente que decide sacrificar muchas cosas para perseguir sus sueños y cumplir sus objetivos.

«Uno se lo propone y deja de hacer algunas cosas como juntarme con mis amigas, porque tengo que viajar a entrenar y falto a cosas, pero, vale la pena. La jabalina no es fuerza sino que es técnica, velocidad del brazo y de la cadera. Mi profe tiene varios proyectos conmigo, voy a seguir entrenando y voy por más. Entre esos proyectos, nos ponen en una lista para los Juegos de la Juventud en 2022 en Dakar y se hacen torneos en otros lugares. Al federal se puede ir a cualquier torneo, este fin de semana tengo un provincial en Santa Fe y si paso tengo un nacional en noviembre».

Acompañada por su papá y con una linda sonrisa en su rostro, Dana se mostró muy feliz por el logro y el reconocimiento de todos.

«Nosotros siempre estuvimos apoyando, se dio que sobre sale en una actividad y nosotros felices. Dejamos un montón de cosas por estar al lado, nos costó mucho que se vaya sola con la edad que tiene pero ella estaba muy decidida con su valija y su jabalina. Los proyectos del profe y del club son muy lindos y depende de ella que esté comprometida con lo que bien, esta entusiasmada y nosotros vamos a estar apoyando», comentó el papá de la joven deportista.

El Departamental se suma a los saludos y felicita a la Campeona Nacional Dana Jeanneret.