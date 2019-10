Fran Licinio Campeón Nacional de Padel

Un sancristobalense se consagró con el primer puesto

Licinio Campeón Nacional de Pádel

Francisco Licinio y Emiliano Vanlesberg representaron a la provincia de Santa Fe en el torneo que se disputó en Mar del Plata.

Un nuevo trofeo y un nuevo reconocimiento llega a la ciudad de la mano del sancristobalense Francisco Licinio, quien se consagró como Campeón Nacional de Pádel junto con su compañero Emiliano Vanlesberg de Santa Fe.

Fran de 26 años y Emi de 25, viajaron al nacional que se disputó en Mar del Plata, representando a la Asociación de Pádel de Santa Fe y se quedaron con el primer puesto en la categoría cuarta caballeros.

Como sucede con los deportistas que llegan lejos, esto es fruto de sus ganas, su sacrificio, su compromiso y su amor por el pádel.

Desde el sábado 12 al lunes 14 de octubre, la pareja santafesina jugó siete partidos en Mar del Plata hasta que se quedaron con el primer puesto, superando a sus rivales.

“Para llegar tuve que jugar dos torneos provinciales con mi compañero Emiliano y quedamos como pareja número dos, entonces, la uno y la dos iban en representación de Santa Fe. Eran treinta y dos parejas divididas en ocho zonas de cuatro. En categorías de primera a séptima, tanto damas como caballeros. Estamos contentos de traer lo que fuimos a buscar, fue un torneo muy largo y duro”

Francisco contó el camino que recorrieron y la felicidad por el logro.

“El primer partido fue contra Córdoba, a la noche le ganamos a Buenos Aires y el domingo ganamos a San Luis y por diferencia de sets pasamos primero. En octavos le ganamos a Salta, en cuartos a Río Negro, semifinal a la pareja número uno de Santa Fe, para eso tuvimos que idear una estrategia y la cumplimos a la perfección, le ganamos en dos sets y no los dejamos entrar en juego. La final con los números uno de Córdoba se nos complicó mucho, ganamos el primer set 6-1, parecía que estaba todo encaminado, el segundo perdimos 6-3 y el tercero ganamos en tie break después de dos horas y media”.

Durante todo ese fin de semana, los jóvenes estuvieron avocados solamente al torneo, porque los partidos demandan tiempo, energía y concentración. Además de los gastos extras, porque la Asociación Santafesino sólo abona el alojamiento y la inscripción, el viaje y otras cuestiones corren por cuenta de los jugadores.

El premio que alcanzaron no es económico, ganaron una medalla y ropa, pero, la satisfacción de llegar a ese logro, sin dudas, no tiene precio. Es pura felicidad, compartida con sus familias y sus amigos que siempre confían en ellos y con toda la ciudad que está muy orgullosa.

Fran que juega desde los 15 años al pádel y participa en muchos torneos, comentó cómo se conocieron con Emiliano y de qué manera entrenan el estado físico.

“Antes jugaba mucho y después fui parando, pero, en octubre del año pasado arranqué fuerte y entrenando todos los días. En lo que va del año gané seis torneos o llego a instancias finales, así que muy bien. Con Emi nos conocemos por los circuitos de Santa Fe, él en el provincial quedó cuarto y yo quedé quinto, como el segundo se bajó y nosotros sumábamos los puntos necesarios para quedar segundos nos unimos para jugar. Vamos adaptándonos partido a partido, en los últimos ya nos conocíamos, sabemos cómo juega cada uno y lo único que le pedí fue sacrificio, meter la pelota y correr”.

Además de la Asociación de Pádel de Santa Fe, los chicos juegan en la Federación de Pádel de Santa Fe y se están preparando para un torneo que se disputará en el mes de noviembre con lugar a confirmar.

“El pádel es un pasatiempo, algo que me encanta hacer y entreno para eso. Me desvivo cada vez que voy a entrar a la cancha para dar lo mejor, a cada pelota me tiro, juego, corro y no doy ninguna por perdida. La verdad que estamos muy contentos, mi familia y mis amigos también, me felicitaron por todos lados y fue muy emotivo al terminar, los llamé a mis viejos y nos largamos a llorar porque ellos saben del esfuerzo para entrenar, viajar y jugar”.

Fran y Emi dejaron todo en la cancha para llevarse el Campeonato Nacional y El Departamental los felicita por el increíble logro, un enorme orgullo para la ciudad y la provincia.