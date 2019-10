“Buscamos que nuestro candidato a presidente asuma el 10 de diciembre con el mayor apoyo posible”

El diputado nacional y Presidente del Bloque de diputados del Partido Justicialista, Agustín Rossi, estuvo visitando la ciudad de San Cristóbal y participando en distintas reuniones.

Durante su estadía brindó una entrevista en exclusiva con este medio en la recta final de las elecciones presidenciales 2019.d

Rossi que apoya y mantiene una muy buena relación con Alberto Fernandez, el principal candidato opositor por el Frente de Todos, no dudó acerca de los resultados del próximo domingo y aseguró que se repetirá el logro de las PASO.

“Estamos a días de unas elecciones que son histórica para la Argentina, para que empiece a retomar un pequeño crecimiento con inclusión social que es la propuesta que hace Alberto Fernández al conjunto de los argentinos. Nosotros creemos que tiene todas las posibilidades y, seguramente, será un gobierno de cara al pueblo, que va a mejorar la calidad de vida del conjunto de los argentinos. Tenemos una enorme expectativa de aumentar el volumen de exportación que tenemos para generar crecimiento económico y tenemos las mismas esperanzas que todos los argentinos”.

El actual diputado dio su punto de vista acerca de los debates presidenciales que se realizaron en Santa Fe y en Buenos Aires, en donde todo el país estuvo atento a lo que pasó minuto a minuto y analizó a cada uno de los candidatos.

“Yo estoy conforme con lo que hizo nuestro candidato, me parece que Alberto mostró mucha confianza y diría que estamos conformes con la performance de nuestro candidato, me parece que ha sido muy contundente, que ha tenido que marcar las inconsistencias del discurso del presidente Macri, pero, ha tenido tiempo para esbozar nuestras propuestas alrededor de cada una de las temáticas”.

De cara a las elecciones del 27 de octubre, desde el oficialismo apuestan a una segunda vuelta electoral, es decir, obtener más de la mitad de los votos emitidos.

Para recordar, en las PASO que se realizaron el 11 de agosto, el escrutinio definitivo estableció que la mayor parte de la ciudadanía participó en las internas presidenciales del opositor Frente de Todos, apoyando la fórmula Fernández-Fernández con un 47,79% de los votos válidos totales, resultando en segundo lugar la alianza oficialista Juntos por el Cambio del actual presidente Mauricio Macri con un 31,8% de los votos.

“Si se repiten los resultados de las PASO se gana en primera vuelta, tenemos que mantener el mismo porcentaje y estamos trabajando para tratar de aumentarlo. Lo que estamos buscando es lograr que nuestro candidato a presidente asuma el 10 de diciembre con el mayor apoyo posible y eso es con la mayor cantidad de votantes de ciudadanos. La tarea de reconstrucción va a ser difícil, el presidente nos deja un país destruido y con un endeudamiento del más del 100% del PBI que imposibilita a conseguir financiamiento externo y los próximos años vamos a tener que vivir con lo nuestro”, aseguró Rossi.

Por último, al ser consultado sobre la posibilidad de tener algún rol especial durante el gobierno de Alberto Fernández, en el caso que gane las elecciones, el diputado explicó que tiene dos años más de mandato en la Cámara de Diputados, pero, no niega que pueda suceder que se lo necesite en algún rol importante.

“Tengo muy buena relación con Alberto, la verdad que prefiero quedarme en la Cámara de Diputados, pero, uno se siente parte de un proyecto colectivo y así como una vez me llamó Cristina y me dijo que me necesitaba como Ministro de Defensa, no descarto que vuelva a ocurrir y que Alberto me necesite en algún lugar”, cerró en la entrevista Agustín Rossi.