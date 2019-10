San Guillermo: Se realizó el 4º encuentro de Mutuales en el UCyD

Desde las 10 de la mañana, en la Sede Social del Club UCYD se realizó el cuarto encuentro de mutuales. En el marco del festejo del día del mutualismo las organizaciones solidarias brindaron una capacitación para todo el personal que se desempeña en las mencionadas instituciones.

Antes de comenzar, en un sencillo acto se recordó al recientemente desaparecido Roberto Gottero, destacando: »la familia mutualista de la región hace pocos días perdió a un gran dirigente, no podemos dejar de mencionar su labor y compromiso, es por eso que en su memoria hacemos un minuto de silencio».

En la presentación del dueño de casa, el presidente de la Mutual del Club UCyD, Ricardo Etienot, dio la bienvenida a todos los que participaron del encuentro y valoró la actividad ya que intenta seguir fortaleciendo las relaciones entre las tres instituciones, «cuando empieza a temblar el sistema necesitamos estar juntos y complementarnos, aumentar el conocimiento y el protagonismo», destacó.

Por su parte Jorge Gerlero, consejero de la Mutual Club Sportivo Suardi comentó que «esta capacitación quiere mejorar la atención de los socios, y que el mutualismo y el cooperativismo bien administrado serán una salida importante para afrontar los problemas que tiene el país». Cerrando los discursos, el presidente de la Mutual Club Atlético Libertad Trinidad Carlos Anania, abordó el tema de las nuevas tecnologías y la necesidad de adaptar éstas al funcionamiento de las mutuales mediante capacitación tanto para los directivos como para los empleados.

"Mi función es hacer trabajar el equipo"

El Lic. Aldo Alonso se encargó de capacitar a los equipos de trabajo de las instituciones solidarias que hace 30 años asesora. Al ser consultado sobre la situación económica del país y del rol de las mutuales y cooperativas señaló «Siempre estuvimos en crisis y seguiremos en crisis, porque la palabra significa cambio y la no adaptación al cambio provoca las crisis, el tema es la rapidez de adaptación a ese cambio. Para algunas empresas que están anquilosadas y estructuradas en el gran mercado, no van a tender a cambiar, es más no se van a acercar a la gente. Por eso pienso que la solución va a venir del interior del interior y no de las grandes ciudades. Es en los pueblos chicos donde los emprendedores se van a juntar en mutuales y cooperativas, ayudados por la cercanía y la confianza y sobre todo la solidaridad. Ya se están desarrollando y en la nueva situación económica estas pequeñas micro economías se van a juntar y se trasformarán en polos de desarrollo que ayudarán a sacar al país hacia adelante» concluyó.

A sala llena

La capacitación se desarrolló en un clima distendido y con un lleno total de las instalaciones del Club. Empleados y personal jerárquico de las tres mutuales y sus sucursales asistieron a la capacitación que el Lic. Alonso desarrolló durante casi tres horas. Luego se sirvió un almuerzo de camaradería que se extendió hasta la media tarde del sábado.