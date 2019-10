Etchevehere afirmó que Macri hizo mucho por el campo

«El debate presidencial fue muy positivo para Mauricio Macri, lo vi muy sólido hablando de un tema central como es la corrupción. La Justicia misma ha demostrado que el anterior gobierno fue prácticamente una asociación ilícita organizada para robar», lanzó.

«Este gobierno ha hecho grandes cosas por el campo. El gobierno anterior no. Siempre le ha puesto trabas. Este gobierno le ha devuelto la rentabilidad al sector lechero. Nosotros no ponemos trabas para exportar, no exportamos las sobras como hacía el anterior gobierno.

Y ahora dicen que van a hacer lo mismo, sino pregúntenle a Grabois o Felipe Solá, que hablan de reforma agraria y hasta en el pacto que ha firmado el Frente de Todos dicen que van a subir las retenciones y que para la producción lechera va a prevalecer el mercado interno, como cuando no dejaban crecer al sector. Nunca la leche valió 33 centavos de dólar como vale ahora. Eso le ha devuelto rentabilidad al sector», explicó.

«El tema de las exportaciones a China han sido un gran paso. Es un mercado sin techo y antes no se podía aprovechar porque teníamos cupos, hoy no. La cantidad de exportaciones ha traído desarrollo y el crecimiento del sector agropecuario ha traído creación de puestos de trabajo», agregó.

«Es cierto que hay gente que no llega a fin de mes pero creemos que esta política ha sido para sentar las bases de una forma distinta de hacer política, donde se premia al que trabaja. Creemos que la gente tiene que ver eso y apoyarnos. Les pedimos que nos apoyen para llegar al ballotage y no permitir que el kirchnerismo vuelva al poder», cerró en su paso por la ciudad de San Guillermo. (Fuente TV Coop San Guillermo)