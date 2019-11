González renunció al Concejo Municipal de San Cristóbal y piensa en el futuro

En las últimas elecciones, González integró la lista del Frente Progresista Cívico y Social que encabezó Miguel Lifschitz, el actual Gobernador de Santa Fe. Dicha lista obtuvo más de quinientos mil votos y los diputados electos ya comienzan a trabajar en sus proyectos.

Como el Concejo Municipal tiene una determinada autonomía, fue aceptada la renuncia del concejal del oficialismo y la duda es quién ocupará ese cargo durante los próximos dos años de gestión.

«Consideré que había que acelerar los tiempos, para que no se corte la continuidad en el concejo y que a partir del 10 de diciembre ya esté resulto quién va a sucederme en el cargo como los concejales que van a asumir. Lo único confirmado es lo mío, se va a ir ofreciendo en el orden de la lista, tienen que aceptar o renunciar con firma certificada para elevar el expediente completo al tribunal electoral y ahí dictaminarían quien asume en el cargo», explicó González.

En el año 2017, la lista de concejales que ganó las elecciones en San Cristóbal era liderada por Marcelo González y quienes los acompañaban eran Virginia Peruchini y Juan Ignacio Capovilla. Si bien existen especulaciones y no hay confirmaciones oficiales, Capovilla asumirá como concejal de forma directa el 10 de diciembre y Peruchini todavía no decidió si ocupará el lugar de González o no. En el caso que su respuesta sea negativa, el primer suplente de la lista es Pablo Bonacina, ligado desde muy joven al partido radical.

Según fuentes extraoficiales, Bonacina es la persona que reemplazaría al diputado electo en el Concejo Municipal.

«Hablé con Virginia pero todavía no hay nada confirmado, porque el Concejo cortaría su carrera profesional y ha tenido un despegue muy importante en el arbitraje. Juan Capovilla asume por cuatro años por las elecciones de agosto y el primer suplente es Pablo Bonacina. De todas maneras, tengo actividades que como diputado quiero impulsar junto con Virginia por el lado del deporte como surgió con Valores en el Deporte, pero hacer una profundización mayor, trasladarlo a otros ámbitos de la provincia y a otras cuestiones».

Ya pensando en su nueva gestión dentro de la Cámara de Diputados, Marcelo González recibió su diploma el día lunes en la capital provincial como diputado electo y adelantó cuáles serán los primeros proyectos que impulsará.

«Estoy trabajando en un proyecto de salud muy importante para los departamentos San Cristóbal y 9 de Julio. Tengo una reunión con la Decana de la Universidad Nacional del Litoral de la carrera de Medicina, por el tema de pasantías para los centros de salud de San Cristóbal, Ceres y Tostado. La idea es que los alumnos de la universidad realicen las pasantías y desde la Cámara de Diputados conseguir los medios para que la gente pueda vivir en esas localidades. Es un proyecto en forma conjunta por la falta de profesionales y para trabajar con los egresados, así que estamos en las primeras charlas, es un tema de mucha envergadura e importancia».