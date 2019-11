Día del "canillita" y el legado de Rosa y Pancho

Una antigua profesión que hoy, lamentablemente, casi ya no existe. Con la llegada de Internet la actividad ha disminuido notoriamente. En San Cristóbal, durante más de 20 años los diarios y revistas fueron distribuidos por Pancho Basano y Rosa Kril. Una historia para repasar.

Todos los 7 de noviembre se celebra en Argentina el Día del Canillita, la fecha se eligió en conmemoración a la fecha de muerte del dramaturgo uruguayo Florencio Sánchez, creador del término que denomina a los repartidores de diarios, periódicos y revistas. Sánchez creó la palabra «canillita» para nombrar al protagonista de una de sus historias. Falleció un 7 de noviembre de 1910 y desde 1947 se implementó ese día en honor a los repartidores

En San Cristóbal, Francisco «Pancho» Basano y Rosa Kril, fueron los repartidores de diarios y periódicos por más de 20 años. Eran distribuidores exclusivos de Clarín, Nación, Pagina 12, y La Capital de Rosario.

«Comenzamos a vender en el año 1986, como distribuidores exclusivos, nosotros recibíamos de la empresa Guevara de Rafaela y distribuíamos aquí. Al principio lo hacía Pancho solo, porque yo trabajaba en el Banco Credicoop, empezamos a vender a los kioscos y teníamos varios repartidores. Yo lo ayudaba a repartir cuando salía del banco, por aquel entonces vendíamos más de 100 diarios» recordó con exactitud Rosa.

«Al principio se vendía

muchísimo» R. Kril

Los diarios llegaban a la ciudad cabecera antes del mediodía y en ese momento la red de distribuidores comenzaba a trabajar. «Durante mucho tiempo, Pancho repartía por la mañana, porque recibíamos a las 11.30, porque durante mucho tiempo se imprimían en Buenos Aires y tardaban en llegar, luego algunos se imprimían en Sauce Viejo y ahí ganábamos tiempo.

A veces el diario llegaba el otro día, cuando llegaban 11.30 era una buena hora para el lector, pero nos ha pasado que llegaban al otro día. Los últimos diarios, los traíamos con un remisero desde Rafaela, teníamos que pagar nosotros el transporte y solo recibíamos los días domingos la camioneta de Clarín, que de «gauchada» nos traía la Nación, entre otros. Nuestros repartidores trabajaban de lunes a viernes, los fines de semana los repartía yo» recordó Rosa.

«En el año 2001 y 2002 fueron meses de mucha venta, eran buscados los diarios por la crisis que vivíamos» R Kril

Rosa tiene 75 años y si bien no extraña sus días de trabajo en el banco ni su trabajo de «canillita», recordó que «cuando apareció El Departamental, yo no trabajaba más en el banco así que los repartía a la hora que me lo traían. Primero en bicicleta luego compre una moto para hacer el trabajo más rápido».

La actividad para Rosa continuó hasta que Pancho Basano falleció en el año 2014. Hasta ese momento trabajaron en la distribución. Tiene muchos momentos anecdóticos, pero recuerda con exactitud un domingo de lluvia, con calles inundadas. Uno de sus clientes le sacó la foto, que muestra la responsabilidad de Rosa a la hora de hacer su trabajo.