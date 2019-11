Gonzalo Caula es el nuevo Presidente de la Asociación para el Desarrollo

El martes pasado se realizó la Asamblea de la Asociación para el Desarrollo de San Cristóbal. Hubo cambio parcial de la comisión y como resultado de la misma se designó que Gonzalo Caula es el nuevo presidente.

Caula, incursiona desde hace 5 años en la organización de eventos. Es el actual coordinador general de eventos del Club Unidad Sancristobalense. Creador desde hace 13 años del boliche Picasso y participa en la Asociación para el Desarrollo desde hace 5 años.

El futuro Presidente adelantó que «tenemos una comisión de 20 personas, cada dos años se renueva parte de la comisión y en esta oportunidad me mocionaron a Presidente. Hemos transitado un año complicado, donde mucho no hubo por hacer y así y todo se hizo y se está trabajando muy bien. Hay un montón de cosas que se hicieron y muchas por hacer. Quedan reuniones por delante para juntarnos y armar un par de cursos y planes de acción para realizar el próximo año y empezar a sumar. La idea fue incorporar gente joven a la comisión que sumen nuevas ideas. Hay que viajar, gestionar, hablar, proponer».

Caula asumirá sus funciones como presidente a partir del próximo año. Asegura que continuará con el único fin para él quefue creada la asociación: ayudar a emprendedores.

«Es necesario fomentar la asociación para el Desarrollo, es muy probable que en la ciudad haya gente que no sepa que estamos. Queremos apoyar a los jóvenes que sean emprendedores y quieran desarrollarse a nivel laboral que es la función y la misión principal de la asociación para el desarrollo. Siempre pensamos que el año que sigue será mejor y más positivo, con ese pensamiento creemos que será mejor, hay que ser positivo. No hay que dejar de apostar, y si está difícil ver como salimos adelante. Siempre encuadrado a la reglamentación del estatuto de la asociación podremos aportar y colaborar» aseguró Gonzalo Caula.

Recordemos que el impulsor de las asociaciones para el desarrollo fue el gobernador electo Omar Perotti cuando cumplía funciones como Ministro de la Producción.

«Tenemos en cuenta que el creador de las asociaciones para el desarrollo es el gobernador electo Omar Perotti. Hasta que no tengamos una reunión no podemos anticipar nada. Es importante saber que la asociación no tiene un color político, el único fin en común es ayudar al desarrollo de emprendedores y productores. Vamos a golpear todas las puertas que sean necesarias, a nivel local y provincial, porque se necesita de nuevos fondos e ingresos para colaborar» adelantó Caula

Finalmente, Caula indicó que «la asociación se caracteriza por tener créditos blandos, pero hay requisitos para cumplir como ser socio de la institución y contar con una garantía. Es importante que el dinero retorne para poder seguir funcionando. La secretaria cuenta con toda la información, pueden acercarse».