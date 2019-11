Lesiones leves a un joven herido con un cuchillo

Mediante un llamado telefónico al abonado, se solicita presencia policial en calle Saavedra, informando que había una persona herida. Constituidos en el lugar una mujer manifestó que momentos antes se encontraba pernotando junto a su concubino, cuando en un momento escuchan que golpean la puerta ubicada en la parte trasera de la vivienda con sentido cardinal Norte, motivo por el cual el hombre apaga la luz del patio y sale a los fines de ver quien era la persona que golpeaba, y pasado unos minutos este regresar e ingresa al dormitorio agarrándose el pecho y manifestando que lo habían apuñalado, para luego salir al frente de la casa, lugar donde se cae y queda en el piso. En ese momento se comunica con su cuñada quien llama al 101 solicitando se le comisione un móvil.

Cabe destacar que al arribo policial el herido no se encontraba presente en el lugar, ya que el mismo se dirigió al Samco local en un remis. Consultada su pareja si observo el momento en que lo apuñalaron y si conocía el autor/res, manifestando esta que no, ya que se encontraba acostada. Seguidamente nos constituimos en el Hospital donde nos entrevistamos con la víctima, siendo este quien ratifico los dichos de su pareja, aduciendo desconocer la identidad de la persona que lo ataco y que el elemento utilizado para cometer el hecho habría sido un cuchillo tipo tramontina de cabo corto, el cual se lo saco y arrojo no recordando donde exactamente.

Cabe destacar que en el lugar se realizó una amplia recorrida a los fines de dar con el cuchillo, no encontrando elemento alguno. El mismo fue examinado por el Dr. Faure quien dictamino herida penetrante en tórax y herida corto punzante en brazo derecho, de carácter a determinar, quedando en observación. Se prosiguen actuado.