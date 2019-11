Antonela Acosta es la nueva reina de la Fiesta Nacional del Caballo

La joven de 19 años se mostró muy feliz por ser la nueva representante de esta fiesta en su edición N° 52.

“Es una importante situación para destacar y decir que es una gran fiesta de la cultura argentina y para mi es súper importante. Como dije en la entrevista, representar a la cultura argentina es lo más lindo que hay, lo que nos identifica, lo que nos trajeron nuestros antepasados y lo que heredamos. Estoy muy contenta, ese era mi objetivo y se cumplió”, contó Antonela a El Departamental.

Además, como primera princesa, fue elegida Rocío Strada de la Comuna de Providencia y segunda princesa Camila Weidmann de la Fiesta Provincial del Durazno.

La nueva soberana tendrá como tarea representar a la Fiesta Nacional del Caballo y a San Cristóbal en todo el país, por eso, estará presenciando distintas celebraciones durante un año. Anto ya tiene experiencia en este ámbito porque desde los 15 años participa en importantes fiestas y ya logró varios reinados a nivel provincial y regional.

“Salí muchas veces reina y este es mi primer reinado nacional. Fue muy bueno el nivel de las candidatas, pudimos charlar, contar lo que hacíamos y cómo nos había ido. Entre las reinas armamos un buen grupo, sociabilizamos, contamos nuestras experiencias y tenemos un grupo de whatsapp en donde organizamos para ir juntas a las fiestas, ver qué llevar y cómo es la disposición”.

Antonela mencionó que está feliz por haber sido elegida y aseguró que está absolutamente predispuesta para cumplir con las tareas que le soliciten.

“Mi expectativa es excelente y mi disposición está al cien por ciento, quiero potenciar el turismo de San Cristóbal para su próximo año. El acompañamiento de la familia está al cien también, siempre me acompañan, ayudan y me llevan a las fiestas que se me propongan”, cerró en la entrevista.