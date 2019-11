Amigos de Alina Heredia concretaron la Peña solidaria

Sus familiares y amigos organizaron una peña solidaria para ayudarla y muchísimas personas se sumaron para aportar su granito de arena.

Alina es una mujer trabajadora, es mamá y hoy padece una cruel enfermedad, fue diagnosticada con cáncer hace un tiempo y necesita recaudar fondos para su tratamiento y medicación.

Con el firme objetivo de colaborar, sus seres queridos organizaron una peña solidaria el sábado por la noche en el salón del Club Ferro Dho. Grupos de folklore, academias de baile, cantantes y artistas locales y de la región estuvieron participando de este evento, en el que también hubo servicio de buffet y el valor de la entrada era accesible. La idea era que la gente disfrutará de una hermosa noche y, a su vez, se sume a este acto solidario.

La presencia de gran cantidad de personas, lograron que Alina se sienta muy emocionada, contenta y agradecida por el apoyo y el amor que le brindaron. No sólo de San Cristóbal, sino que también estuvieron participando grupos de música y personas de localidades vecinas.

«Estoy muy emocionada, no me esperaba tanta gente, es inmensa la emoción y la alegría. Es un momento muy importante de mi vida, es como un abrazo de todos juntos porque yo lo hago con la intención que todos la pasen bien y ver toda la gente que hay es importantísimo», comentó Alina acerca de la peña solidaria y sus sentimientos al observar un salón colmado de gente.

A pesar de su estado de salud, Alina es una luchadora, tiene fe y confía en que estará bien. Un día despertará de esta pesadilla, continuará cumpliendo sus sueños y celebrando la vida.

«La idea surgió gracias a Rauli Córdoba, me llamó y me ofreció armar una peña, me dio el equipo de sonido y sus compañeros de trabajo. Junto con mi prima me sentaron y me lo ofrecieron armado, después, me senté con mi familia, me dieron todo el apoyo y ahí arrancamos todos juntos. Gracias a todas las casas de peluquería, estética y ropa que desde el primer momento que empecé con los sorteos me apoyaron».

La fuerza de ella es admirable y el acompañamiento de sus amigos, familiares, vecinos y sancristobalenses es ejemplar. Todos unidos lograron organizar una fabulosa peña solidaria.

«Siempre estuve tranquila, con fe, confió mucho que va a salir todo bien, pero, contar con tanta gente y tener tanto apoyo me da mucha más fuerza. Hay que agarrarse de todo lo positivo y de la gente que me está acompañando, porque las palabras de aliento son impresionantes», mencionó Alina con mucha emoción.

El Departamental le desea una pronta recuperación y le envía buenas energías a Alina para superar su enfermedad y salir adelante.