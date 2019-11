21 años del Centro de Ex Combatientes y Familiares de Caídos en Malvinas

El 27 de octubre, el Centro de Ex Combatientes y Familiares de Caídos en Malvinas del departamento San Cristóbal celebra su 21º aniversario.

Desde la creación del centro y del Museo de Malvinas, sus integrantes han realizado diversas actividades en las que hicieron partícipes a toda la comunidad y trabajan incansablemente para mantener vivo el recuerdo de la Guerra de Malvinas y de los valientes soldados que sufrieron las terribles consecuencias.

El Museo de Malvinas es un espacio en donde está documentada la historia y están expuestos materiales, fotografías, videos y muchísimos elementos, abierto a toda la sociedad y como homenaje a las personas que estuvieron en el conflicto bélico.

Con el inicio del centro, después de tiempo y esfuerzo, la comisión directiva trabajó y logró construir un salón de espacios múltiples y ampliar sus instalaciones. En ese lugar, se realizan eventos y puede ser utilizado por cualquier vecino de la ciudad.

Para conmemorar este nuevo aniversario e inaugurar las nuevas obras, los integrantes del Centro de Ex Combatientes organizaron una cena show el sábado donde actuaron Oscar Furlani y Javier Cravero y el grupo La Puerta.

«El sábado hicimos el festejo y la cena de reencuentro con la comunidad que siempre nos acompaña. Lo cual agradecemos y valoramos, más en estos momentos difíciles. Queremos mostrar la parte nueva de las instalaciones, el sector de servicio que incluye asador y comodidades para que la gente que asista a nuestro salón tenga confort para trabajar y estar más cómoda», contó Marcelo Lobos.

El Centro de Ex Combatientes se convirtió en una institución representativa de la ciudad y sus nuevas instalaciones han quedado en excelente estado para poder disfrutarlas entre todos.

Si bien las obras se realizaron por etapas, desde la comisión directiva estiman que la inversión ronda los $350.000. «Son fechas importantes para nosotros, ya que un 27 de octubre de 1998 formábamos nuestra institución, fuimos creciendo de a poco y logramos muchas cosas. Hemos invertido mucho dinero en esta nueva obra y siempre agradecemos a la gente que colabora para que podamos llegar a todo esto», relató Sergio Manganelli.