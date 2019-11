"Educación para todos Santa Fe"

"En los últimos años no sólo fuimos progresando con obras y proyectos edilicios, sino también pedagógicos para permitir que todos estos jóvenes tengan las mejores oportunidades aquí, en su ciudad, y que puedan tener la misma calidad de enseñanza que un joven de la ciudad de Santa Fe, de Rosario, de Reconquista o de Rafaela. Ese es un orgullo que tenemos los santafesinos", afirmó el gobernador Miguel Lifschitz, junto a la ministra de Educación, Claudia Balagué, al inaugurar en Calchaquí la ampliación de una escuela tecnica.

"Estamos llegando con la educación pública a todos los rincones de la provincia, no hay un pueblo por más pequeño que sea, no hay un paraje rural en el que no haya un jardín, una escuela primaria, una escuela secundaria e, incluso, donde no haya oportunidades en el pueblo o a muy corta distancia para seguir carreras terciarias, tecnicaturas, profesorados".

"Hemos avanzado muchísimos en estos años, no hay un solo edificio escolar en el que no hayamos intervenido, en algunos casos para hacerlos prácticamente de nuevo, en otros para refaccionarlo los baños, los techos; para generar nuevos espacios, nuevas aulas, salones de usos múltiples, playones deportivos. Hemos construido más de 250 nuevos edificios para todos los niveles de la educación".

"Además de lo edilicio, que es muy importante para una educación moderna, con el confort y las características que debe tener la educación del siglo XXI, con buena tecnología, con acceso a internet; lo más valioso es lo que ocurre todos los días dentro de las instituciones educativas, con equipos directivos y docentes altamente capacitados y preparados y con un gran compromiso con la educación".

"Entre todos estamos construyendo la mejor educación de la Argentina. Lo importante es que entre todos vayamos avanzando, garantizándole a todos el acceso a la educación y garantizando todos los días una educación de mejor calidad", concluyó Lifschitz.

Por su parte, Balagué expresó que "en el Día de la Educación Técnica qué mejor que inaugurar una ampliación tan importante en una de ellas. Para nosotros, como gobierno de la provincia de Santa Fe, siempre es un orgullo ver crecer a nuestras escuelas, crecer en infraestructura, en talleres y esas cosas que tanto necesitamos para que la calidad educativa mejore todos los días y nuestros egresados tengan siempre nuevas oportunidades y posibilidades de proyectos de vida y de desarrollo en cada rincón de la provincia de Santa Fe".

"Hoy podemos decir que en estos últimos años hemos duplicado la matrícula de estudiantes en las escuelas técnicas y todos los años estamos mejorando el egreso, la graduación de nuestros estudiantes".