De Ferro Dho a España

El fútbol femenino está teniendo cada vez más reconocimiento popular y un visto bueno por parte de la sociedad. El fútbol no es cosa de hombres, es una pasión para chicos, grandes y también para las mujeres.

Como es el caso de Edith Montenegro, la joven jugadora del Club Deportivo y Cultural Ferro Dho, asegura que el fútbol es pasión en su vida y muchas veces decide dejar de lado ciertas cosas por ir a jugar al fútbol.

Con 22 años, la defensora de Ferro Dho fue convocada para jugar la «Girls Cup Villarreal 2020» en España. Para eso, logró pasar la prueba Essere Pro en Córdoba y se ganó un lugar en el equipo.

Edith es hincha de Boca Juniors, trabaja como empleada doméstica igual que su mamá y hace ocho meses integra el plantel femenino de Ferro Dho de San Cristóbal. Desde que era pequeña le gusta al fútbol, se juntaba con su hermano y sus amigos a jugar a la pelota.

Un día llegó esta gran oportunidad, lo que genera un gran orgullo para toda la ciudad, a la cual representará muy bien en este torneo que se disputará en España.

En diálogo con este medio, contó acerca del viaje, de su vida y de su amor por el fútbol.

«Hace cinco años que juego al fútbol en torneos libres, pero, de chica siempre jugué en el barrio con mi hermano. A mi mamá no le gusta mucho la idea pero se fue acostumbrando y toda mi familia me apoya. Me enteré del torneo por mi amiga Yoa Taborda que vio la publicación en instagram y me pasó la inscripción, nos mandaron para abonarla y las primeras cuarenta chicas que pagaban participaban. El 29 de octubre fuimos con Yoa y Silvana Díaz a Córdoba, éramos veintiséis chicas y nos dividieron en tres grupos. Me fue bastante bien y me gustó jugar con ellas a pesar que fue la primera vez».

Edith viajó, participó de la práctica y regresó a la ciudad a continuar con su rutina. Un día le llegó la gran y esperada noticia: había sido seleccionada para integrar el equipo que viajará a España el próximo año. Estará integrando un equipo de veinte mujeres que viven en distintos puntos del país.

«No podía creerlo, se me llenaron los ojos de lágrimas de la emoción, estaba muy contenta. No me tenía fe, yo les decía a mis familiares en joda que me iba a ir y al final se dio. En el mes de diciembre tengo que volver a Córdoba para las últimas prácticas. Estoy feliz, todos me felicitaron y mi familia está re contenta, me apoya en todo y mi hermano me dice que le pase el ‘trapito’», cuenta Edith con mucha alegría y sonriendo por la feliz noticia.

Para participar en el torneo en España, la joven jugadora deberá afrontar los gastos del pasaje aéreo, con respecto a la comida y alojamiento se hace cargo la institución que la convoca. Para cumplir su sueño y representar a todos, necesita de la colaboración de los sancristobalenses, por eso, decidió realizar algún tipo de beneficio para recaudar fondos y pronto estará contando de qué se tratan.

«Yo vengo de una familia humilde, soy empleada doméstica y el fútbol es mi pasión. Necesito juntar dinero para poder viajar, creo que la gente me va a ayudar, yo sé que San Cristóbal es una ciudad que ayuda y espero tener el apoyo de todos», dijo Edith.

Contenta por este momento que le toca vivir y a la vez preocupada por los gastos que debe afrontar, Edith valora mucho la importancia que se le está dando al fútbol femenino actualmente y hoy se siente respetada por la sociedad que no estaba acostumbrada a ver mujeres jugando con una pelota.

«A mí el fútbol me encanta, si me invitan a la plaza a tomar mates o a jugar al fútbol, me voy al fútbol. En Argentina recién se está viendo el fútbol femenino, creo que está cambiando porque se ve más, antes éramos las ‘mariamachos’ o nos decían que la pelota no era para las mujeres y eso está cambiando muchísimo. El día que jugamos en Ferro Dho se llenó la cancha y eso estuvo re bien por el apoyo».

Ahora, Edith, también necesita del apoyo de todos para poder viajar a España a representarnos, es un orgullo tener una jugadora que con esfuerzo, ganas y pasión puede llegar muy lejos y cumplir sus metas.