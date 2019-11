Lifschitz en Calchaquí: "Entre todos estamos construyendo la mejor educación de la Argentina"

El gobernador Miguel Lifschitz, junto a la ministra de Educación, Claudia Balagué, inauguró este viernes en la localidad de Calchaquí la obra de ampliación y refacción realizada en la Escuela de Educación Técnico Profesional N° 642 “Mercedes San Martín de Balcarce”, que se realizó en el marco del Plan de Infraestructura Escolar y el Plan del Norte, iniciativa que busca dar un salto cualitativo en la transformación del norte provincial.

“En los últimos años no sólo fuimos progresando con obras y proyectos edilicios, sino también pedagógicos para permitir que todos estos jóvenes tengan las mejores oportunidades aquí, en su ciudad, y que puedan tener la misma calidad de enseñanza que un joven de la ciudad de Santa Fe, de Rosario, de Reconquista o de Rafaela. Ese es un orgullo que tenemos los santafesinos”, afirmó Lifschitz.

«Estamos llegando con la educación pública a todos los rincones de la provincia, no hay un pueblo por más pequeño que sea, no hay un paraje rural en el que no haya un jardín, una escuela primaria, una escuela secundaria e, incluso, donde no haya oportunidades en el pueblo o a muy corta distancia para seguir carreras terciarias, tecnicaturas, profesorados”.

“Hemos avanzado muchísimos en estos años, no hay un solo edificio escolar en el que no hayamos intervenido, en algunos casos para hacerlos prácticamente de nuevo, en otros para refaccionarlo los baños, los techos; para generar nuevos espacios, nuevas aulas, salones de usos múltiples, playones deportivos. Hemos construido más de 250 nuevos edificios para todos los niveles de la educación”.

“Además de lo edilicio, que es muy importante para una educación moderna, con el confort y las características que debe tener la educación del siglo XXI, con buena tecnología, con acceso a internet; lo más valioso es lo que ocurre todos los días dentro de las instituciones educativas, con equipos directivos y docentes altamente capacitados y preparados y con un gran compromiso con la educación”.

“Entre todos estamos construyendo la mejor educación de la Argentina. Lo importante es que entre todos vayamos avanzando, garantizándole a todos el acceso a la educación y garantizando todos los días una educación de mejor calidad”, concluyó Lifschitz.

Por su parte, Balagué expresó que “en el Día de la Educación Técnica qué mejor que inaugurar una ampliación tan importante en una de ellas. Para nosotros, como gobierno de la provincia de Santa Fe, siempre es un orgullo ver crecer a nuestras escuelas, crecer en infraestructura, en talleres y esas cosas que tanto necesitamos para que la calidad educativa mejore todos los días y nuestros egresados tengan siempre nuevas oportunidades y posibilidades de proyectos de vida y de desarrollo en cada rincón de la provincia de Santa Fe”.

“Hoy podemos decir que en estos últimos años hemos duplicado la matrícula de estudiantes en las escuelas técnicas y todos los años estamos mejorando el egreso, la graduación de nuestros estudiantes”.

“Además -agregó Balagué-, hemos triplicados el número de estudiantes mujeres en estas escuelas y esto también nos enorgullece, porque vamos mejorando también las oportunidades para todas las chicas que egresan con esos saberes que antes parecían solo de varones, hoy tenemos soldadoras, constructoras, mujeres que hacen absolutamente todos los oficios que tenemos como oferta educativa en la provincia de Santa Fe”.

A su turno, el intendente de Calchaquí, Rubén Cuello, agradeció al gobernador por “estos cuatro años en los que hemos tenido un buen contacto con el gobierno de la provincia y hemos coordinado un montón de tareas para nuestra ciudad”.

“Me siento muy satisfecho por cómo creció Santa Fe, nuestra zona y Calchaquí, en infraestructura y trabajo y es muy importante para nosotros seguir haciendo cosas para seguir creciendo”, finalizó.

Luego, el director de la Escuela de Educación Técnica Profesional, Matías Orbelli, resaltó “el esfuerzo extraordinario de todas las personas que hicieron posible que esto suceda. Desde febrero de 1928, con la creación de la Escuela Industrial para Señoritas Nº 17 hasta el día de hoy, todos perseguimos la misma meta”.

Además, recordó que “en el año 2012 se terminó la primera etapa de esta maravillosa obra, pero no culminó ahí, beneficio tras beneficio se iban logrando cosas asombrosas”, y agregó que “en el 2016 se comenzó la segunda parte y poco a poco todo iba creciendo, tomando forma y todos los días nos preguntábamos cuándo se iba a terminar. Y llegamos al día de hoy con una moderna escuela que estamos inaugurando, que no hubiera sido posible si no hubiese ido acompañado por un sueño colectivo de directivos, docentes, alumnos, asistentes escolares, la comunidad de Calchaquí y, por supuesto, por el gobierno provincial que siempre apoyó a la educación”.

LA OBRA

Los trabajos incluyeron la ejecución de 1470 metros cuadrados de superficie nueva y 327 metros cuadrados de superficie refaccionada. Se construyeron dos aulas comunes, talleres de metalmecánica, carpintería, dos de electricidad, electrónica, y automatización. Asimismo, el ingreso al secundario, dos escaleras, ascensor, tres grupos sanitarios, comedor, cocina, despensa, vestuarios y sanitarios, paso, galería y playón.

La inversión total -57.985.825 pesos- fue financiada por el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación, a través del Programa Nacional de Refacción Integral de Edificios de Establecimientos de Educación Técnico Profesional (INET).

La escuela cuenta con un total de 516 estudiantes: 347 de secundario común, y 169 de la educación No Formal. Además, en el edificio funciona una Eempa.

PRESENTES

Del acto también participaron la diputada provincial Clara García; la subsecretaria de Recursos Físicos y Logística, Cristina Difilippo; la delegada de la Región II de Educación, Lucía Escobar; la directora de la Escuela de Enseñanza Media para Adultos N.º 1050, María Laura López, y demás autoridades provinciales y locales.

Fuente: InfoVera