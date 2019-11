Noroeste se coronó Campeón del Provincial de Mayores

Rosario terminó en la tercera colocación tras derrotar a Santa Fe, que se fue con la alegría de lograr un triunfo muy importante y mostrar su crecimiento, más allá del puesto final.

Todos los resultados:

Estadio: San Lorenzo de Tostado

Santafesina vs. Rafaelina 43-54

Rosarina vs. Noroeste 62-64

Rosarina vs. Rafaelina 54-65

Noroeste vs. Santafesina 60-65

Tabla: Rafaelina 4, Santafesina y Noroeste 3, Rosarina 2

Rosarina vs. Santafesina 80-54

Noroeste vs. Rafaelina 68-53

Tabla FINAL: Noroeste 5, Rafaelina 5, Rosarina 4, Santafesina 4

El Plantel Campeón de Noroeste

Melisa Díaz, Milagros Vega, María Inés Valdi, Maira Perren, Dafne Burguener, Ianara Morbidoni, Paula Mazzia, Millie Burguener, Guadalupe Goetschi, Lisbeth Burguener, Dalma Piri y María Pía Ocampo. DT: Ciro Redondo.