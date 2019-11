Trombofilia: la lucha de muchas mujeres

Para muchas mujeres uno de sus grandes deseos es ser madre, la ilusión y el anhelo por la llega de un hijo es un momento maravilloso, pero, a veces la felicidad se vuelve tristeza cuando las cosas no suceden como uno espera y todo se transforma en pérdida y dolor. El gran interrogante es preguntarse por qué pasa y es importante conocer las razones.

Una de las causas por las cuales un embarazo no llega a término es la trombofilia, un factor de riesgo silencioso que se detecta mediante un análisis de sangre específico y que tiene tratamiento. Pero, el problema es que las mujeres que lo padecen deben pasar dos o tres abortos espontáneos para buscar dicho diagnóstico, lo que es muy doloroso, estresante y traumático.

¿Qué es la trombofilia? La Sociedad Argentina de Hematología la explica como «una cualidad de la sangre que determina que haya una mayor predisposición a formar coágulos. Puede observarse tanto en hombres como en mujeres». No es una enfermedad, sino una condición.

Las mujeres que tienen trombofilia deben realizar un tratamiento y, lamentablemente, la ley y las obras sociales no colaboran como deberían para que el embarazado pueda llevarse adelante de la mejor manera posible.

Aprender desde el dolor y lograr atravesarlo fue lo que le sucedió a Melania Perren, una joven mamá que perdió un bebe y hoy es mamá de Ian. Ante la pérdida y todas las incógnitas de por qué el destino jugo esa mala pasada, Melania busco respuestas y descubrió que tenía trombofilia.

Ella brindó su testimonio para concientizar a las mujeres acerca de esto, contó sobre su lucha y expresó su satisfacción por la nueva ley de trombofilia.

«Al principio fue el motivo de una gran pérdida para mí y después de descubrir que la tenía, con tratamiento pude tener el gordo que tengo hoy. Cuando me pasó la pérdida del embarazo casi a término, no fue una opción de los médicos, nadie sabía lo que me había pasado. Yo al ver la tele y ver actrices que tenían se me ocurrió que podía llegar a ser eso y como mi embarazo fue a término me pudieron hacer los análisis. Por saber antes del embarazo, espere cuarenta días los análisis y en el medio quedé embarazada, gracias al tratamiento, las inyecciones y a las bayaspirinas que tenía que tomar por día hoy esta Ian con nosotros».

Desde el momento en que se enteró que estaba embarazada nuevamente, estaba contenta y, a la vez, tuvo muchos miedos lógicos por lo que había atravesado. Melania se atendió en el hospital Iturraspe de Santa Fe en donde le brindaron toda la información necesaria y le explicaron el tratamiento que debía realizar.

«El tratamiento es una inyección que se llama heparina, es una por día y una bayaspirina prevent por día para que no se coagule la sangre durante todo el embarazo y el puerperio. Depende de la trombofilia que tengas y a mí me toco así. Las inyecciones pueden ser en la panza, piernas o brazos, elegí la panza porque duele menos. Las inyecciones son muy costosas, tuve suerte de no tener obra social porque gracias al hospital Iturraspe y al doctor me dieron todo, inyecciones, análisis gratis y seguimiento».

En el caso de Melania, las inyecciones debían colocarse si o si una vez por día, con valentía y la ayuda de su familia puedo hacerlo. Cuando no se las colocaba ella, el papá de su hijo, su papá y su hermano colaboraron ya que son subcutáneas y muy fáciles de aplicar.

Pero, también son muy costosas, los precios para adquirirlas son exorbitantes, con un valor de mil pesos cada una aproximadamente, diez mil pesos la caja y se necesitan tres cajas por mes. Costos muy elevados al igual que los análisis para detectar la trombofilia.

«De haber sabido que la tenía a la trombofilia, dentro de los análisis de rutina me lo hacían o si yo lo sabia se podía evitar, es un encuentro de sentimiento, se por qué pasó lo que me pasó y por eso puedo hoy tenerlo a Ian, por el tratamiento y por todo lo que hice. Se tenía que seguir haciendo análisis y si los quería rápidos eran muy caros, son como once análisis y salen siete mil pesos cada uno. No sé si mi trombofilia es hereditaria o es algo que surgió después. A las chicas les digo que se saquen la duda, son entendibles los miedos, en cualquier embarazo uno tiene miedo pero sumado a cosas que te pasan antes son más. Les aconsejo que hagan el tratamiento que después está todo bien», relató Melania.

En cuanto a la Ley de Trombofilia, Santa Fe tiene la primera ley del país y es pionera en el mundo. Garantiza el acceso al diagnóstico temprano y tratamiento de este desorden de la coagulación de la sangre. Incluso autoriza los estudios necesarios modificando los protocolos internacionales de salud. Esta ley marca un importante precedente y a las mujeres les brinda mayor tranquilidad y esperanza.

«Estoy re contenta con la ley, leí lo que va a ser ahora, que no es necesario perder tantos embarazos para que no sea tan traumático y los análisis son gratis. Antes lo que decía el protocolo de la ley era que tenías que perder más de tres embarazos si era antes de los tres meses o dos si era después. Está bueno que la chica que tenga dudas pueda hacerse análisis y saber si tiene o no para no vivir todo eso. Aunque la trombofilia la voy a tener toda la vida, agradezco por el día de mañana, si quiero tener otro embarazo hacerlo tranquila», cerró Melania en la entrevista acerca de su historia.