Ceres: Dupouy afirmó que le dejan una bomba de tiempo

La ciudad de Ceres está en estado de abandono, dijo la Intendente electa, Alejandra Dupouy (Frente Progresista), al ser consultada sobre el proceso de transición y cómo están las cuentas municipales.

Manifestó que no se está trabajando en nada y que las calles de la ciudad están intransitables, al igual que los caminos rurales, vemos basura por todos lados, etc. Creo que por la debilidad de las cuentas, nos dejan una bomba de tiempo.

Les pido que dejen de firmar contratos o de emitir cheques que nos condicionen en nuestra gestión. Creo que nos quieren atar de manos, resaltó Dupouy. Por eso nuestra primera tarea será desactivar el desastre financiero del municipio.

Por otra parte, comentó que se renegociarán las deudas con los proveedores porque tenemos muchas obligaciones y pocos fondos. En ese sentido dijo no tener dudas de que habrá una aceptación porque nosotros pretendemos seguir con el compre local.

Lo primero que haremos será revisar todo para que tengamos gobernabilidad, comentó la Intendente electa. Todo estará sujeto a revisión.