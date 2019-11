Se aprobó la Ley de Enseñanza de Folklore en las escuelas

La autora del proyecto, senadora rionegrina Magdalena Odarda, mantuvo comunicación con Edgardo Lanfré, quien conduce el programa Contame algo, a través de la 93.7, radio El Cordillerano. En dicho diálogo, la senadora, que está a días de terminar su mandato, contó algunos detalles de la aprobación, y el largo camino recorrido con el proyecto que hoy es ley.

“Es muy lindo porque fueron muchos años de trabajo, casi cinco, el año pasado estuvimos a punto de lograr la ley y por un evento de ese día se suspendió la sesión y no pudimos porque perdió estado parlamentario. Te imaginás cómo llorábamos todos por el trabajo que habíamos hecho. Después dijimos que lo mejor que podíamos hacer era volver a presentarlo y llevarlo a diputados” relató Odarda.

Finalmente, este miércoles se logró, por unanimidad, la concreción de la ley: “ayer logramos incorporarla al orden del día, gracias a muchos diputados que nos ayudaron, y a altas horas de la noche, tipo 11 o 12, se aprobó esta ley. Nos pone muy contentos, a partir de ahora los estudiantes de las escuelas, públicas o privadas, tendrán derecho a acceder a la enseñanza del folclore en toda su magnitud”.

Acerca de cómo se implementará en cada lugar, Odarda indicó: “nosotros lo que proponemos es que sean los Consejos de Educación de cada una de las provincias quienes decidan cuál será la modalidad de implementación en la currícula educativa de cada provincia. Pero no se va a desconocer el derecho a acceder, no solamente al canto y a la danza, sino también a conocer la historia, las raíces, costumbres, leyendas, comidas típicas. Justo ayer fue el Día de la Soberanía, la sanción de la ley nos parece un aporte muy importante”.

“De a poco se ha ido perdiendo, y persiste por iniciativa de algunos docentes. Por esto hay tanta alegría en todo el país. En todas las ciudades hay gente que ama el folklore, que canta, que baila, o muchas otras cosas. Nos llena de alegría que esta ley haya surgido de Río Negro” continuó.

Consultada sobre cómo comenzó a trabajar en el proyecto, Odarda señaló que en su trayectoria personal se ha visto interesada por el canto y la danza folklóricas: “una pareja de Sierra Grande que fueron profesores míos de folklore, hace cinco o seis años, me trajeron una carpeta preguntándose por qué no se implementaba el folklore en las escuelas. La verdad que es una pregunta que uno se hace, que debería ser así. Empecé a trabajar en este proyecto y después me entere que la Academia Nacional del Folklore estaban hace 30 años con este tema y no podían sacarlo”.

“Se aprobó por unanimidad, no hubo ninguna objeción, y es lindo que salió de la gente, no de la cabeza de una política. Estoy orgullosa de irme con esta ley, días previos antes de que termine mi mandato”, finalizó.