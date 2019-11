Espectacular cierre del Liceo Municipal 

El Liceo Municipal Ángela Peralta Pino realizó el domingo por la tarde su cierre anual de talleres y actividades que se dictan a través de los profesores.

Desde hace unos años, por falta de espacios para llevar adelante las actividades, es que tomaron la decisión de descentralizar en algunas instituciones de la ciudad como Rotary Club, la Vecinal de Barrio Palermo, Barrio Dho, el Club ferro Dho, Caritas y el Centro de Jubilados Datos Sociales.

El lugar elegido para el cierre lectivo fue frente a la Casa de Cultura, sobre calle Las Heras. Allí se montó un escenario de grandes dimensiones para que todos los talleres contaran con el espacio suficiente para exhibir lo realizado durante el año. Asimismo, el hall de la Casa de Cultura sirvió para que los talleres de Tejido Artesanal, Cerámica, Vitrofusión, Ajedrez, Te invito a Jugar, Reciclado, Artes Visuales, Renueva tu Ropa, Entrelazarte, Fotografía y Filosofía, Dibujo Artístico, Abracadabra, Bordado Artesanal, Arte y Fiesta, Cuenta tu Cuento, Vivir con Alegría y el Vivero Inclusivo mostraron sus logros.

La Directora de Cultura, Carolina Corona, comentó que «fue un año muy intenso, colmado de talleres diversos, talleres inclusivos, para adultos mayores, para niños. Fue un año muy completo, muy lindo, con mucha actividad. EL liceo participa durante todo el año en eventos donde nos solicitan presentaciones en instituciones de la ciudad. Estamos muy felices y estamos disfrutando mucho estas presentaciones».

Asistir a los talleres del Liceo es muy accesible, si bien la cuota mensual es módica también se puede acceder a través de becas.»Es una cuota mínima que cualquier familia la puede pagar, incluso hay descuentos cuando asisten hermanos o adultos que vienen en familia. Este año con un sistema de becas que se ha acrecentado por la crisis económica, nosotros contemplamos ese tipo de cuestiones y accedemos cuando es necesario en brindar las becas sociales que son muy importantes».

A partir del 10 de diciembre, comienza el cuarto período para Horacio Rigo como Intendente de la ciudad. Están anunciados varios cambios dentro del gabinete. El área de cultura aún no cuenta con definiciones, pero la misma Directora de Cultura se puso a disposición de los requerimientos de Horacio Rigo.

«Todavía no tenemos muy claro que sucederá con la Dirección de Cultura pero estamos a disposición a partir del 10 de diciembre, cuando el Intendente considere o seguiré donde él lo crea necesario, o me iré a seguir con mi trabajo habitual. Estoy muy agradecida por estos dos años que he participado en toda el área de cultura. Las instituciones nos han dado muchas satisfacciones, al igual que todo lo que hemos planteado en el municipio conjuntamente con el Vivero Inclusivo, escuela de Ciencias, Museo de la Ciudad y el Liceo Municipal, siempre han dado buenos frutos, estoy muy agradecida al Intendente por el espacio y con todas las familias que participan en el Liceo» indicó Carolina Corona.

Finalmente, Corona anticipó que, si continua en la Dirección de Cultura, seguirá con la premisa de que los talleres tengan presencia en todos los barrios. «Mi idea desde que entre al Liceo era que la cultura llegara a todos los espacios posibles, creo que se viene dando ese proyecto y debemos profundizarlo. La cultura tiene que estar en todos los barrios, en cada familia tiene que haber un integrante que participe de algún taller, así que acrecentaremos esa política y veremos que necesita el Intendente de nuestra parte» concluyó Corona.