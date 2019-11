Edgardo Martino transita sus últimos días como Diputado Provincial

Martino estuvo relacionado a la Cámara de Diputados los últimos 8 años, los primeros años como secretario de la misma y los últimos ocho como legislador.

“Fue una etapa de mucha responsabilidad y una representación territorial, siempre lo hemos manejado como parte del Departamento San Cristóbal y de la región centro norte provincial, trabajando principalmente con los dirigentes locales, cuestiones regionales que siempre debían ser atendido dentro de lo que son los temas de la Cámara de Diputados. Complementándome con el Senador departamental, atendiendo temas como el Fondo de Electrificación Rural, los distintos tratamientos que han tenido los fondos de obras menores y todo lo relacionado a las gestiones locales y lo que hace a la actividad de obras públicas.

Me toco presidir la comisión de Obra Públicas, donde se abarca el tema tarifas, recordemos que hubo una actualización de tarifas donde hubo mucho conflicto social. El gobierno nacional en las actualizaciones no tuvo un entendimiento social y la sensibilidad y finalmente golpeo el bolsillo de todos los argentinos y principalmente a los santafesinos” comentó Martino.

Luego del 10 de diciembre, las actividades legislativas cesarán para el diputado, y la pregunta es cuál será la nueva función de Martino. “Vamos a estar trabajando siempre en política, siempre nos ha gustado. Estaremos complementando la representación del departamento como Senador Suplente, con distintas actividades legislativas y trabajando con los presidentes comunales y en este caso con la nueva delegación departamental que cuenta la localidad que es la Casa del Senado donde nos podemos desarrollar. Trabajar dentro de la nueva realidad política, en el departamento la mayoría corresponde al Frente Progresista y en el gobierno nacional y provincial de signo Justicialista” comentó Martino.

Consultado ante la posibilidad de ser candidato a Intendente dentro de cuatro años, Martino no lo descartó, pero indicó que no está dentro de sus planes inmediatos. “La política nos da siempre nuevos desafíos, de aquí a cuatro años hay mucho para trabajar, hay que ayudarlo a Horacio para que realice una buena gestión. La política me ha demostrado que nunca hay que planificar demasiado ni decir de este gua no he de beber. Siempre la representación de una ciudad es algo que nos jerarquiza, pero, en principio no está en mis planes, creo que tenemos que apoyar a la nueva dirigencia, apoyar proyectos colectivos, la construcción colectiva del departamento es muy importante” aseguró Martino.

Oposición

“Me veo muy formado, destacando la experiencia que me ha tocado gobernar San Cristóbal durante dos gestiones justicialistas la de Reutemann y la de Obeid. Uno se contacta, tiene vínculos y conocidos que lo hacen a uno formarse y templarse como dirigente no solamente local sino también regional. Los años que vienen nos traerán nuevos desafíos y también con la incertidumbre de la realidad económica. Sobre todas las cosas hay que poner la atención en lo institucional y económico. Como oposición hay que proponer soluciones” detalló acerca de su rol como fuerza opositora.

Barcelona

El legislador regresó hace pocos días de Europa, estuvo en España donde cumplió con una agenda de actividades. “Fuimos invitados a la Feria Internacional de Barcelona, donde se congregan los proveedores de los diferentes gobiernos locales, desde proveedores de aplicaciones para celulares, escaleras mecánicas, últimas tecnologías etc. Estuve recorriendo una región de España muy ligada a la historia de nuestra región: Santurcia, Portugalette, Alcorta, orígenes de la propia San Cristóbal ya que era el lugar territorial de la zona vasca donde Cristóbal Murrieta se desarrolló económicamente. Me entreviste con la Intendente de Santurcia, y nos contactaron con la fundación Murrieta entre otras actividades.