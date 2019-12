Racing ganó y hay tercero en Suardi

En el segundo punto de la final del Clausura, Racing de San Cristóbal derrotó a Sportivo Suardi y de esta forma hay tercer partido el próximo miércoles en Suardi en donde saldrá el campeón.

El duelo mostró altas dosis de tensión y emotividad, por sobre todas las cosas en el segundo tiempo y sobre el tramo resolutorio. En la primera parte, Racing había sacado distancias considerables ante un rendimiento deficitario de Sportivo. Sin embargo, el rojiblanco se recuperó progresivamente en el segundo tiempo, emparejó el partido y de allí en mas todo fue paridad hasta la resolución misma del enfrentamiento.

En los segundos finales, Sportivo tuvo la chance en un par de ocasiones de empatarlo cuando lo perdía por dos puntos, pero no logró ser del todo contundente y claro. Pero tampoco Racing, que dispuso de libres para cerrar y al no convertir, le dio vida a Sportivo que dispuso de un tiempo muerto para diagramar el ataque e intentar empatar con un tiro de tres puntos. No obstante, el visitante resolvió muy mal en la salida, regaló la pelota a Ballarini que corrió solitario para la bandeja y establecer así la diferencia definitiva de 76-71.



Síntesis:

Racing (76): Ballarini 18, Perez 3, Caula 12, Magallanes 10, Rigada 13, Santillan 15, Suarez 5. DT: D. Racca.

Libres: 18/27 Triples: 8/29

Sportivo Suardi (71): Grosso 11, Pautasso 14, Gandolfo 11, Braida 13, Ledesma 11, Godone 0 (salió lesionado) Andrione 0, Gerlero 7, Fino 4. DT. A Poi.

Libres: 19/23 Triples: 8/25

Árbitros: Zweifell-Angelini-Meza

Estadio: Racing