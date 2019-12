30 años después, la promo ’89 sigue reencontrándose 

Años atrás, los ex alumnos se reunieron para celebrar los 25 años de egresados de la escuela secundaria y, hace unos días, se juntaron nuevamente para brindar por los 30 años de egresados. Fueron dos ocasiones importantes para ellos, sumamente agradables y con la compañía de los integrantes de la promo y con todos los docentes y no docentes jubilados de la escuela.

La primera vez que se reunieron fue en una empresa propiedad de un ex alumno, disfrutaron muchísimo el reencuentro y, en esta oportunidad, el lugar elegido fue el Aeroclub de San Cristóbal.

Ellos mismos se encargaron de buscar un lugar, preparar la comida y servir la bebida. Desde los preparativos hasta el final del día se contaron muchas anécdotas, charlaron sobre sus vidas y se rieron por todas las picardías que hacían en la escuela cuando eran adolescentes.

«Cuando nos reunimos para los 25 años fue en la fábrica de Diego Sartín, éramos cerca de treinta ex alumnos junto con ex docentes y no docentes. Al cumplir los 30 años de egresados, con la misma impronta nos juntamos, la comida la hacemos nosotros, atendemos, colocamos los tablones, sillas y bebidas. También, se acercaron desde el director al portero, hubo gente que no pudo asistir por diferentes razones, pero, logramos reunirnos veintiocho personas y es un momento propicio para acordarse de esas épocas y reírse», contó Omar Bulacio de la promo ‘89.

Con un ambiente de camaradería, quienes estuvieron en el encuentro recordaron muchas historias, se divirtieron, disfrutaron de una rica comida y se tomaron fotografías para guardar de recuerdo.

«Desde Vicente Assensa que fue el director con sus 89 años, pasando por el cuerpo docente, los técnicos, los profes de materias humanísticas, el portero y nosotros pasamos una noche absolutamente agradable. En aquellos años pudo haber diferencias entre los compañeros de trabajo y entre los alumnos, pero, en esta ocasión uno deja esas cosas de lado para revivir esos antiguos años de nuestro paso por la ENET», dijo Omar acerca del lindo reencuentro.

Como dato anecdótico, la promoción ’89 fue el último grupo que no vio, ni tocó ni usó computadoras. Recién al siguiente año, los alumnos de la promo ’90 utilizaron las primeras máquinas con la incorporación de computación a la escuela.

Además, fueron los impulsores y creadores del tradicional «Granenco». El grupo junto con docentes idearon esta actividad, la organizaron y la llevaron adelante. Propuesta que está cumpliendo 30 años en el 2019.

«Nos hemos reído y disfrutado de la comida, la bebida y la amistad. Ya pusimos una nueva fecha para reunirnos y nos animamos a encontrarnos el año que viene», aseguró Omar.