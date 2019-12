Porcel de Peralta: "El balance es muy positivo"

Porcel de Peralta es un hombre de la educación y la producción. Lleva casi los mismos años como Médico Veterinario que como actor dentro de la educación, fue docente, director y los últimos dos años Delegado de la Región IX de Educación.

Junto a la ceresina Mercedes Curuchet fueron los responsables de la educación en los últimos dos años.

Finaliza su periodo dentro de la Delegación para pasar a formar parte del equipo de asesores del Diputado Marcelo González. Asegura que su participación estará signada por los temas que le preocupan: educación y producción.

«El balance es positivo. El otro día con la entrega de los últimos FANI, hacia un reconteo de lo económico: lo que este gobierno le dio a Educación al departamento San Cristóbal bajo ese concepto. Me encontré con la sorprendente cifra de 30 millones, correspondientes a cuatro años, dos años con la gestión de Marcelo González y los dos años míos.

Alrededor de 24 millones de FANI provinciales, es decir, aportes mayores a $500 mil pesos que no los manejamos nosotros, lo aprobamos, vemos la viabilidad, comprobamos que estén bien presentados lo elevamos y es el Departamento de Infraestructura Provincial quien los aprueba. Nosotros entregamos aportes por 6 millones de pesos, que, si son seleccionados por nosotros, previa presentación del formulario 870, luego con el personal de infraestructura vemos la viabilidad, lo clasificamos y se entrega el aporte. A fin de esta gestión realizamos un balance de todos los aportes que teníamos pedidos y le solicitamos al gobierno provincial que hiciera un esfuerzo más y nos aumente, y recibimos $140.000 junto al último FANI que se entregaron en todas las regionales. Entonces llego la cifra a $360.000 con eso cubrimos no todas las necesidades del departamento, pero fue una gran ayuda» detalló Porcel de Peralta.

El ex Delegado de Educación destacó la importancia del acompañamiento con el que contó tanto de la Ministra de Educación Claudia Balague y el Gobernador Miguel Lifschitz.

«Me siento muy satisfecho no solo por lo económico sino por lo que este gobierno ha realizado. Como docente, debo decir que me gustó mucho ver a la Ministra de Educación y me encantó ver al Gobernador recorriendo las escuelas. El Gobernador elegía una escuela al azar, las visitaba. Se presentaba, prácticamente, no teníamos participación desde la regional porque el trato era directamente con las docentes, alumnos, asistentes escolares. Creo que ese gesto solo o tuvo este Gobernador, eso habla de la sensibilidad y la dedicación hacia la educación que tuvo este gobierno. No tengo dudas que este gobierno se va a destacar por Educación a lo largo del tiempo. Dignificó la tarea del docente, asistentes escolares, a través de las titularizaciones».

Luego de dos años al frente de la Delegación de Educación, Porcel de Peralta sostiene que el respeto por los docentes es directivo es fundamental a la hora del aprendizaje.

«Fui educado en una escuela donde el docente tenía la palabra autorizada, el director era una persona que era respetada por los alumnos y la familia, hoy tenemos sistemas educativos democráticos lo cual está muy bien, pero hay una falta de respeto a las autoridades directivas y al docente. Muchas veces los padres cuestionan medidas adoptadas por la escuela que son tomadas bajo un reglamento. Generalmente lo cuestionan mal y son transmitidos a los alumnos. Antes, nuestros padres no iban a estar en contra de la determinación de la escuela. Tenemos una democracia mal entendida. Esta globalización permite que los alumnos estén informados al instante de lo que sucede en el mundo, que está muy bien. Pero en el mundo se respeta a las autoridades, en muchos casos son los mismos alumnos los que se ocupan de la limpieza del aula y los baños. Hemos perdido el vínculo entre la familia y la escuela»

«Hay que volver a los valores que teníamos en la escuela y en la educación» R. Porcel de Peralta

Finalmente, Porcel de Peralta adelantó cual será la temática por la que trabajará en el equipo de González. «La educación y la producción agropecuaria son para mí un gran gusto, es lo que he hecho durante 35 años, tengo un par de años más de veterinario que de educador, tengo un compromiso muy grande con la educación agrotécnica, me gustaría desde el lugar que me toque, Marcelo me ha ofrecido formar parte de su equipo y aun tendemos que ver bien que función ocuparé, estaré seguramente trabajando con él sobre estas temáticas. En la Ley educativa que no pudo salir hay un artículo destinado a las escuelas agrotécnicas, y debemos terminar de pulir y ordenar, debemos dar, como provincia agrícola ganadera por excelencia, tenemos que darle a la escuela agrotécnicas otra valorización, aquí se enseña a través del trabajo, nosotros no los preparamos para peón de campo lo preparamos como técnicos con las herramientas para modificar el medio».