Lifschitz fue elegido como Pte. de la Cámara de Diputados 

El ex gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, fue elegido por unanimidad este jueves como el próximo presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, cargo que ocupará desde el miércoles 11 de diciembre cuando culmine su mandato como mandatario de la provincia.

Su designación fue durante la Sesión Preparatoria, que se realizó luego de la jura de los legisladores electos en los últimos comicios provinciales.

«En primer lugar, quiero agradecer la nominación hecha por el Frente Progresista y el apoyo unánime de todos los bloques que integran esta Cámara. Eso para mí representa un honor, una distinción, un reconocimiento y, fundamentalmente, una responsabilidad de trabajar en conjunto en proyectos comunes para construir una mejor provincia de Santa Fe», afirmó Lifschitz.

«Se da la particularidad que, por segunda vez consecutiva, un gobernador que deja sus funciones asume la enorme responsabilidad de conducir la Cámara de Diputados. Eso tiene un plus, porque permite incorporar a la Cámara a muchos legisladores con experiencia en el territorio y experiencias legislativas».

«Quiero destacar que, a pesar de no haber sido sancionada la Ley de Paridad, tengamos prácticamente una Cámara paritaria. Esto habla de una conciencia de paridad de género de todos los bloques y frentes».

«Mi compromiso es el de respetar la identidad de cada uno de los bloques políticos, de buscar permanentemente el diálogo y el consenso de los bloques como representaciones políticas; pero, también, considerando que cada uno de los 50 diputados y diputadas son una individualidad, que cada uno de ellos tiene posiciones y visiones que no siempre son totalmente coincidentes. Así que mi compromiso es escucharlos a todos, establecer un diálogo y un vínculo que nos permita buscar acuerdos y consensos, ese es el objetivo de la política y el de un cuerpo legislativo».

«Obviamente que aquí se podrán de manifiesto las diferencias, los contrapuntos, las posiciones políticas no siempre coincidentes, pero el compromiso y la obligación de todos, y particularmente la mía como responsable de presidir la Cámara, es buscar acuerdos y consensos, encontrar siempre el camino que nos lleve a ese punto», indicó Lifschitz.

«Se da la particularidad, como señalaban algunos de los diputados, que vamos a tener un gobierno, en este caso, del Partido Justicialista, y una cámara con una mayoría en diputados del Frente Progresista. Pero esa experiencia, a la inversa, la hemos vivido durante estos años y creo que esa relación ha permitido jerarquizar la tarea legislativa, ha permitido profundizar el diálogo entre el gobierno y la legislatura, incluso entre el gobierno y la oposición».

«Esa por lo menos ha sido mi experiencia. Ninguna de las decisiones que hemos tomado en nuestro gobierno, aún aquellas que podríamos haber tomado tal vez de manera inconsulta, hemos preferido elegir el camino de la consulta y del debate en la Legislatura. Eso nos ha permitido en muchos casos lograr legislaciones y cambios importantes que tuvieron un aval mayoritario. En otros casos, nos ha impedido avanzar con proyectos que nosotros hubiéramos querido concretar, vaya como ejemplo el de la Reforma de la Constitución, en el cual pusimos mucho impulso, ímpetu y trabajo, y no fue posible. Reconocemos que probablemente faltó diálogo, consensos y acuerdos necesarios».

«Esperamos que en una nueva oportunidad, tal vez el año próximo o el siguiente, si hay voluntad política del gobierno y de la mayoría de esta Cámara, podamos retomar esos diálogos, como otros muy importantes que han quedado pendientes: se habló acá de la Ley de Paridad, con media sanción de Diputados, que no tuvo sanción definitiva; o la Ley de Educación. Hay temas realmente trascendentes para el futuro de Santa Fe que van a encontrar en esta Cámara el ámbito para su debate, su discusión y para poder avanzar en conquistas de nuevos derechos, legislaciones más modernas y cumplir con lo que debe ser el cometido de un cuerpo legislativo, que es colaborar y contribuir al buen gobierno».

«Nosotros, más allá del rol de oposición u oficialismo de cada bloque, nos consideramos como un órgano de gobierno, uno de los tres poderes del Estado, cuya obligación es tratar de cooperar con los otros dos poderes para cumplir los objetivos superiores de lograr una mejora en la calidad de vida de los santafesinos, la resolución de los problemas que hoy nos preocupan a todos y encontrar caminos de calidad institucional para el futuro de la provincia de Santa Fe».

«Les agradezco a todos nuevamente, a quienes hoy me acompañan, quiero mencionar especialmente a mi compañero de ruta y amigo Carlos Fascendini; a los senadores Felipe Michlig y Lisandro Enrico; al intendente electo de la ciudad de Santa Fe Emilio Jatón; el intendente de Villa Gobernador Gálvez, Alberto Ricci; a un querido amigo Juan Carlos Zabalza y a mis cuatro hijos que hoy me están acompañando».

«Termino estas palabras con las mismas que dije hace cuatro años cuando asumía una responsabilidad tan importante como era la de gobernar la provincia de Santa Fe: cuenten conmigo para seguir haciendo grande a Santa Fe», concluyó Lifschitz.