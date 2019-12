Se presentó un balance de gestión del primer año y el Protocolo de TRIAJE en el Hospital 

Los directivos convocaron a las instituciones para informar acerca del nuevo funcionamiento del hospital. La guardia no atiende por orden de llegada, sino por orden de urgencia. Además, explicaron que de a poco se va logrando una descentralización del efector hacia los CAPS.

La semana pasada el Director del Hospital Pablo Obatta y el Vicedirector Gonzalo Ibáñez desplegaron ante representantes de las instituciones sancristobalenses el nuevo protocolo de TRIAJE y los avances logrados en los últimos meses.

Los directivos indicaron que a lo largo de varios meses se ha llevado este proceso de reestructuración e implementación del TRIAJE en guardias, consultorios y farmacias. Ambos insisten en que es el paciente el que debe contar con toda la información acerca del nuevo funcionamiento para poder satisfacer necesidades.

El Dr. Gonzalo Ibáñez detalló que una de las informaciones destacadas para los pacientes en Guardia es que ya no se atiende por orden de llegada, sí por grado de urgencia. «Los turnos se pueden programar para el día, pero también para la semana, la admisión y farmacia funcionan por la mañana y por la tarde, se está trabajando para digitalizar y articular los procesos de atención en la Guardia con el protocolo de TRIAJE, en Admisión con los Sistema de turnos programados, en Consultorios con el sistema de demanda espontanea. En cuanto al funcionamiento de la Farmacia: carne de tratamiento prolongado, sistema informático en red, y apostar fuertemente a trabajar conjuntamente con los Centros de Salud, finalmente el objetivo integrador a mediano plazo es: la historia clínica digital» detalló.

En los tres primeros meses, febrero, marzo y abril el hospital contabilizó unas 1700 consultas en la guardia, a partir de mayo que se incorporaron los consultorios de demanda espontánea y el proceso de TRIAJE no estructurado, se logró reducir el 40% de las consultas en guardia, de esta manera se mejora la calidad de atención. Por otra parte, en abril de 2019 la capacidad operativa promedio era de 675 por semana, en octubre fue de 2350 por semana, es decir que aumentó el 70% en 6 meses la atención.

Por su parte, el Director Pablo Obatta comentó que «el proceso que continua es la descentralización, que las especialidades y la complejidad se mantenga en el hospital y todo lo que es la Atención Primaria de la Salud y la prevención de patologías cuenten con la historia familiar digital. Sabemos que no es una tarea sencilla porque hay una migración que se da, a veces hasta dentro de la misma ciudad. Si bien están referenciados a un centro, muchas veces acuden al hospital porque es un proceso. Programar las visitas, las consultas es fundamental para una mejor organización».

¿Qué es el TRIAJE?

El triaje o protocolo de intervención, es un método de selección y clasificación de pacientes empleado en la medicina de emergencias y desastres. Evalúa las prioridades de atención, privilegiando la posibilidad de supervivencia, de acuerdo con las necesidades terapéuticas y los recursos disponibles.

El Proceso de Reestructuración incluyó:

Cronograma de Guardias rotativas

Consultorio de demanda espontanea

Admisión en guardia mañana y tarde

Creación del área de TRIAJE en guardia

Equipamiento de la Unidad de Emergencias

Jornada de capacitación en TRIAJE y uso del respirador microprocesado

Funcionamiento coordinado con efectores de mayor complejidad

Reorganización, laboratorio, ecografía, radiología, y mamografía

Ampliación de turnos para el servicio de rehabilitación y fisiatría

Incorporación de Lic. en Obstetricia en los 4 CAPS para: control de embarazo de bajo riesgo, realización de PAP, y anticoncepción.

Ampliación del horario de consultorios de traumatología y alergia

Cronograma de guardias pasivas por especialidad, ginecología, pediatría, cirugía general, anestesiología, clínica médica, cardiología, dirección.

Incorporación de nuevos profesionales:

1 secretaría administrativa para servicio social

1 nueva jefa de enfermería para el servicio de guardia

1 bioquímica y enfermero por laboratorio

1 medica generalista

2 medicas pediatras

1 medica obstetra

1 medica cirujana

1 medica cardióloga

4 médicos de guardia itinerantes

2 kinesiólogas

2 Lic en obstetricia

2 pasantes para el servicio de admisión y estadística